Sur la route de Paris 2024 (4/4) : Victor Langellotti, Antoine Berlin et Jérémy Moutout 

Victor Langellotti, Antoine Berlin et Jérémy Moutout ne manquent pas d'ambition cette année (Photos ©Augustin Arguelles, Stéphan Maggi et DR)

À quelques mois des Jeux olympiques de Paris 2024 (26 juillet-11 août), tour d’horizon des athlètes monégasques en course pour participer au grand rendez-vous parisien. Dans ce quatrième et dernier numéro, zoom sur Victor Langellotti, Antoine Berlin et Jérémy Moutout.

Sur la route de Paris 2024 (1/4) : Lisa Pou, Théo Druenne, Quentin Antognelli et Alexander Ehlen

Sur la route de Paris 2024 (2/4) : Hugo Micallef, Cédric Bessi et Marvin Gadeau

Sur la route de Paris 2024 (3/4) : Charlotte Afriat, Xiaoxin Yang et Lucas Catarina

Victor Langellotti et Antoine Berlin (cyclisme)

Les deux cyclistes de la Principauté veulent y croire jusqu’au bout. Mais avec le nouveau règlement de qualification pour les Jeux Olympiques, qui favorise les nations aux performances individuelles, en plus de l’abaissement à 90 du nombre de coureurs présents sur la course en ligne, Victor Langellotti et Antoine Berlin ont conscience que leur chance d’aller à Paris l’été prochain sont minces.

« Avant, il fallait avoir marqué 10 points UCI pour se qualifier, ce que nous avons déjà largement tous les deux, souffle Antoine Berlin. Notre seule chance, maintenant, c’est d’avoir une wild card. Mais ça s’annonce compliqué. » Victor Langelotti semble lui déjà s’être fait une raison. « Je ne pars plus dans l’optique de faire les JO. Nous pouvons encore rêver d’une belle surprise, mais nous allons pour l’instant orienter nos saisons sur d’autres objectifs. »

Victor Langelotti espère rapidement rejoindre une équipe World Tour (Photo ©Rafa Gomez/SprintCyclingAgency)

Avec, en ligne de mire pour tous les deux, les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. « On ne sait pas comment se fera le processus de qualification, explique Langelotti. En tant que sportif de haut niveau, on rêve de faire les JO au moins une fois dans sa carrière. » En attendant, c’est une saison riche qui attend les deux coureurs de la Principauté.

Antoine Berlin, pur grimpeur de l’équipe allemande Bike Aid (Continental), espère briller sur les routes françaises (il sera au départ du Tour du Jura, du Tour du Doubs ou encore de La Route d’Occitanie) et décrocher sa toute première victoire chez les professionnels.

Antoine Berlin vise cette saison sa première victoire chez les professionnels (Photo DR)

De son côté, Victor Langelotti, toujours membre de l’équipe Pro team espagnole Burgos BH, qui s’était illustré lors du Tour du Portugal 2022 et que nous avions rencontré à Monaco, entend performer tout au long de la saison pour attirer les regards d’une équipe World Tour.

Parmi les leaders de son équipe, le Monégasque entend briller de l’autre côté des Pyrénées, lors du Tour de Catalogne et du Tour du Pays basque, deux courses qui réunissent chaque année des prétendant à la victoire dans les grands tours (Giro, Tour de France, Vuelta).

Jérémy Moutout (voile)

C’est à Hyères, au printemps prochain, qu’il place tous ses espoirs, conscient que les championnats du monde à Adélaïde (Australie) du 24 au 31 janvier, eux aussi qualificatifs, représentent une marche trop importante. « C’est à Hyères que j’espère faire quelque chose », nous lance-t-il. Par quelque chose, comprenez valider son billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Mais Jérémy Moutout ne se met pas la pression. Son véritable objectif, à lui, c’est Los Angeles 2028. Mais ce compétiteur dans l’âme ne s’en cache pas. S’il peut découvrir l’ambiance des JO et emmagasiner de l’expérience dès cette année, il ne s’en privera pas.

Jérémy Moutout vise une performance à Los Angeles en 2028 mais compte bien découvrir les JO à Paris (Photo ©Augustin Arguelles)

« Mon projet sportif est axé autour d’un programme afin de réaliser une grande performance aux Jeux Olympiques un jour, explique celui qui revient de deux camps d’entraînement à Lanzarote (Îles Canaries) aux côtés des meilleurs skipper de sa discipline.

L’objectif n’est pas seulement d’aller aux JO pour aller aux JO, l’objectif est d’y aller pour faire une médaille. Je suis concentré à fond sur 2028, mais plus je m’entraîne, plus mon niveau monte et plus je me dis que j’ai une chance de me qualifier pour Paris et gagner en expérience, toujours avec Los Angeles en tête. »

En pleine possession de ses moyens, Jérémy Moutout n’a jamais semblé aussi fort. Au point de faire partie de la délégation monégasque à Paris ? Réponse en avril prochain. Ou peut-être même avant.

Le rêve envolé de Kevin Crovetto en gymnastique

Il a perdu tout espoir de participer au rendez-vous parisien en octobre dernier, au moment où il a dû subir une opération à l’épaule.

« À cause de cette blessure, j’ai manqué toutes les épreuves de qualification, soupire celui qui avait manqué les derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Et malheureusement, je ne serai jamais prêt à temps à cause de la réeducation pour les dernières épreuves, en février et mars. »

Kevin Crovetto avait participé aux JO de Rio de Janeiro en 2016 (Photo ©Stéphan Maggi/Comité Olympique Monégasque)

Fer de lance de la gymnastique monégasque, Kevin Crovetto s’est fait une raison. Les Jeux Olympiques, ça ne sera pas pour cette fois. « C’est une grosse déception. Ces JO presque à domicile, c’était un rêve. Mais je ne vais pas abandonner. Je vais repartir à fond dans un nouveau cycle pour viser les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. »

En attendant, le gymnaste monégasque entend rapidement retrouver son niveau et des sensations, afin de porter Monaco au championnat de France avec un objectif clair : atteindre les phases finales.