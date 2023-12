Sur la route de Paris 2024 (3/4) : Charlotte Afriat, Xiaoxin Yang et Lucas Catarina

Lucas Catarina, Charlotte Afriat et Xiaoxin Yang sont en pleine préparation pour Paris 2024 (Photo © Fédération Monégasque de Tennis, Comité Olympique Monégasque et DR)

À quelques mois des Jeux olympiques de Paris 2024 (26 juillet-11 août), tour d’horizon des athlètes monégasques en course pour participer au grand rendez-vous parisien. Dans ce troisième numéro, zoom sur Charlotte Afriat, Xiaoxin Yang et Lucas Catarina.

Charlotte Afriat (Athlétisme)

De retour de blessure après une opération de l’appendicite l’été dernier, la sprinteuse de la Principauté se prépare pour arriver en forme lors des prochains championnats du monde en salle (1-3 mars), qui se dérouleront en mars prochain à Glasgow (Écosse).

« C’est une échéance déterminante pour participer aux JO ou non, admet-elle. J’ai vécu mes premiers JO à Tokyo dans un contexte particulier et c’était déjà exceptionnel, alors vivre des Jeux Olympiques à Paris dans une grosse ambiance, j’en rêve. »

Charlotte Afriat en route pour les JO de Paris 2024 ? (Photo DR)

Pour valider son ticket pour Paris, Charlotte Afriat a conscience qu’il faudra claquer un temps canon sur le 100 m, autour des 12’20.

« À Tokyo, je m’étais qualifiée avec 12’30, mais le niveau est encore plus relevé, constate la sprinteuse monégasque, qui avait terminé cinquième de sa série à Tokyo en 12’35. Je vais tout donner pour me rapprocher et pourquoi pas battre mon record personnel (12’27). »

Xiaoxin Yang (Tennis de table)

Elle est le fer de lance de cette délégation monégasque. Porte-drapeau de la délégation monégasque lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo, Xiaoxin Yang a les yeux rivés sur Paris.

« Je m’y prépare depuis trois ans, lance-t-elle. À Tokyo, j’ai pris part à ma première olympiade. Depuis, j’ai pris en expérience. Je travaille pour mieux gérer la pression et le stress. Les Jeux Olympiques, j’en rêve depuis que je suis toute petite. »

Xiaoxin Yang est passée tout proche du titre lors des European Games (Photo © European Games)

N°13 mondiale, Xiaoxin Yang est presque déjà certaine de participer aux JO, puisque si elle n’arrive pas à se qualifier via les deux Tournoi de Qualification Olympique, son classement lui permettra d’être du grand rendez-vous parisien.

« J’espère faire briller les couleurs de Monaco, en visant un quart de finale, souffle-t-elle. Je souhaite aussi apporter toute mon expérience aux autres athlètes de la délégation, pour que l’on puisse réaliser notre rêve tous ensemble. »

Lucas Catarina (Tennis)

Après une année compliquée et ternie par de nombreuses blessures, Lucas Catarina entend repartir de l’avant en 2024. Avec un seul objectif : retrouver le meilleur classement possible.

« C’est ma seule chance pour pouvoir disputer les JO, nous confie-t-il. À moins d’être dans le top 50, une qualification pour Paris passera par une wild card. »

Lucas Catarina au Rolex Monte-Carlo Masters (Photo DR)

Actuellement 466e à l’ATP, Lucas Catarina espère rapidement retrouver le rythme de la compétition, enchaîner les tournois et entrer dans le cercle des 300 meilleurs joueurs mondiaux d’ici à la fin de la saison.

« La grande échéance de cette saison à venir, c’est aussi la Coupe Davis, déclare le Monégasque, en référence à la rencontre face au Paraguay (3-4 février 2024) pour rester en World Group II. J’espère être à 100% pour cette échéance importante pour le tennis monégasque. »