Sur la route de Paris 2024 (2/4) : Hugo Micallef, Cédric Bessi et Marvin Gadeau

(de gauche à droite) Hugo Micallef, Marvin Gadeau et Cédric Bessi entendent bien se qualifier pour les JO de Paris 2024 (Photos © Frédéric Nebinger, DR et Manuel Vitali)

À quelques mois des Jeux olympiques de Paris 2024 (26 juillet-11 août), tour d’horizon des athlètes monégasques en course pour participer au grand rendez-vous parisien. Dans ce deuxième numéro, focus Hugo Micallef, Cédric Bessi et Marvin Gadeau.

Hugo Micallef (boxe)

Il a tout pour être l’incarnation de cette délégation monégasque à Paris, voir même son porte-drapeau, tant sa renommée dépasse désormais nos frontières.

En plein ascension depuis son passage chez les professionnels, le boxeur de la Principauté (9 victoires, 0 défaite) s’est fait un nom à l’international et jusqu’à Las Vegas, où il vient de remporter son deuxième combat avant la limite, après son premier succès par KO à Monaco en septembre dernier. De quoi faire briller les couleurs de Monaco à travers le globe.

« Je suis très content de mon évolution ces derniers temps, nous a-t-il confié. Sur le ring, je sens que mon corps a pris en maturité. Je deviens très performant. Mes efforts et mon travail ont payé, il ne me reste plus que quelques détails à régler. »

Déjà dans la course pour participer aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo, Hugo Micallef avait échoué lors des qualifications. Une désillusion que le boxeur monégasque n’a jamais vraiment digéré et qui entend bien cette fois se qualifier, pour tenter d’aller chercher une médaille olympique, qui serait une première pour Monaco.

Hugo Micallef va devoir se réadapter à la boxe olympique pour Paris 2024 (Photo DR)

« Depuis cette élimination, j’ai toujours eu dans un coin de ma tête cette ambition de faire les Jeux Olympiques de Paris. Je n’ai d’ailleurs jamais cessé de m’entraîner en boxe olympique, révèle celui qui vise une qualification en -63,5 kg (poids légers), une catégorie très relevé aux JO.

Lors de mes sessions d’entraînement, je me réserve toujours un moment pour faire de la boxe olympique avec certains sparrings aux Îles Canaries, où je suis installé, ou au Portugal, où je me rends souvent. » C’est lors du traditionnel tournoi de qualification olympique, prévu en début d’année prochaine, que « The Fresh Prince of Monaco » tentera de composter son billet pour Paris.

Entre temps ou juste après, Hugo Micallef disputera également son dixième combat chez les professionnels. Car en plus de cet objectif olympique, le Monégasque continue de tracer son chemin vers une ceinture mondiale, un « rêve » qu’il espère accomplir dans les années à venir.

Cédric Bessi (judo)

C’est un peu The Last Dance pour Cédric Bessi. À 33 ans et après deux opérations au genou, le judoka de la Principauté (-73 kg) s’est laissé une dernière saison pour briller et s’offrir une fin en apothéose. Avec un objectif clair en tête : achever sa carrière à Paris.

« Je sers les dents, mais j’y crois, souffle-t-il. Aller au bout de cette olympiade, j’en rêve. Mais je veux aussi et surtout préserver ma santé et finir l’année debout.» Tout juste de retour sur les tatamis, Cédric Bessi ambitionne de faire son retour en compétition lors du Paris Grand Slam 2024, l’un des plus grands rendez-vous de l’année pour les judokas.

Cédric Bessi veut finir en beauté à Paris (Photo © Manuel Vitali)

« À cause des blessures, j’ai pris du retard dans la course à la qualification, admet celui qui était présent à Tokyo il y a trois ans. Alors pour marquer de gros points, je préfère passer un tour ou deux au Grand Slam plutôt que de faire une demi-finale sur une manche européenne. »

Le compte à rebours est donc lancé pour le judoka, qui a jusqu’à juin pour marquer un maximum de points et valider sa présence pour les Jeux Olympiques. « Je pourrai alors finir ma carrière sur une note positive. » Et s’offrir un dernier souvenir impérissable, avant de tourner la page d’une carrière riche.

Marvin Gadeau (judo)

C’est l’un des nouveaux visages du sport monégasque. À 23 ans, Marvin Gadeau incarne la nouvelle garde, cette relève qui pourrait déjà briller à Paris.

« Ces Jeux Olympiques, c’est un objectif que je me fixe depuis maintenant trois ans, affirme le Monégasque, qui tentera de représenter la Principauté en judo dans la catégorie des plus de 100 kg, celle d’un certain Teddy Riner. Je veux enchaîner Paris en 2024 et Los Angeles en 2028, avec l’ambition de ramener à Monaco une médaille olympique. »

Le grand espoir du judo monégasque veut enchaîner Paris 2024 et Los Angeles 2028 (Photo DR)

Pour mettre toutes les chances de son côté dès cette édition 2024, Marvin Gadeau vient de réaliser un stage au Japon, le temple de la discipline, lui qui s’entraîne habituellement à l’année à l’INSEP aux côtés des judokas de l’équipe de France.

Lui aussi présent lors du prochain Paris Grand Slam 2024, le jeune espoir de la Principauté qui s’est distingué lors des derniers Jeux des petits États d’Europe, prendra également part à une compétition en Autriche. Avec, là encore, cette course contre la montre pour marquer un maximum de points d’ici à juin et officialiser sa présence à Paris.