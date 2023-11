Grand Prix de l’Armistice (ILCA 7) : Jérémy Moutout décroche une nouvelle victoire

En lice pour participer aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024, le skipper du Yacht Club de Monaco a brillé à Hourtin.

En grande forme depuis plusieurs semaines, Jérémy Moutout a terminé l’année en beauté avec une nouvelle victoire à son actif dans la classe ILCA 7.

Avec sept manches enregistrées dans les quatre premiers, le régatier a survolé la course. Le Monégasque a devancé le Calédonien Etienne Le Pen.

De bon augure avant les Mondiaux en Australie

« Les conditions étaient musclées durant toute la semaine. C’était intense et je suis content de conclure par une première place, a confié l’espoir de la Principauté. Cela permet de se mettre en jambe avant la prochaine grosse échéance qui est le Championnat du monde de la série (24 au 31 janvier 2024) à Adelaïde, en Australie. »

Du côté du Yacht Club de Monaco, un autre skipper de la section sportive s’est distingué. Il s’agit de Davide Marino, qui s’est classé 16e dans la même catégorie.

Chez les plus jeunes, Mathis Duplomb a signé une prometteuse quatrième place parmi les 117 coureurs au départ. Noah Garcia a lui pris la dixième place. Enfin, Louise Debeaumont et Namu van Der Linden se sont classés 16e et 26e du rond argent.