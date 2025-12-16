Au Girù de Natale de Monaco, des patients greffés transforment la course en message d’espoir

À l’occasion des 30 ans du Girù de Natale, l’association Monaco Liver Disorder (MLD) a mobilisé patients greffés, familles et forces de l’ordre pour porter un message fort en faveur du don d’organe.

Ce week-end, le Port Hercule a vibré au rythme des foulées des quelque 1 970 participants de la 30e édition de l’U Giru de Natale. Organisée par l’Association sportive de la sûreté publique (ASSP), cette course de 10 kilomètres emprunte le tracé mythique du Grand Prix de Formule 1 et traverse La Condamine, Larvotto et Monaco-Ville.

Un combat pour la vie

Parmi les coureurs, l’équipe de Monaco Liver Disorder (MLD) portait un message fort. L’association, fondée en 2011 par Carla Fadoul Shechter et placée sous la présidence d’honneur de la Princesse Charlène, a engagé des adultes greffés du foie ou des reins ainsi que plusieurs enfants, dont Noah Guibert, six ans, actuellement en attente d’une greffe de moelle osseuse.

Moment fort de la matinée : Samy Dridi, greffé de la moelle osseuse, a pris part à la course grâce à une joëlette tractée par les sapeurs-pompiers de Monaco. Depuis quinze ans, une trentaine de soldats du feu et une quinzaine de carabiniers du Prince s’engagent aux couleurs de MLD.

Samy Dridi, greffé de la moëlle osseuse a pris part à la course entouré des sapeurs-pompiers de Monaco © Stéphane Danna -Direction de la Communication

Carla Fadoul Shechter, présidente exécutive de MLD, rappelle la mission fondamentale de l’association : « Notre but est de sensibiliser sur l’importance du don d’organe. C’est un don à la vie. On redonne la vie à d’autres personnes et surtout il faut renforcer l’idée que grâce à un organe greffé, la rémission du cancer est probable. » © Stéphane Danna – Direction de la communication © Stéphane Danna – Direction de la communication Lucile Tual, vainqueur de la course chez les femmes © Stéphane Danna – Direction de la communication

L’évènement s’est ensuite achevé dimanche par une remise des prix décernés par la Mairie de Monaco : Lucas Gehin, du Menton Marathon, s’est imposé chez les hommes en bouclant les 10 kilomètres en 31 minutes et 20 secondes. Chez les femmes, Lucile Tual (Police nationale) a franchi la ligne d’arrivée en tête avec un chrono de 38 minutes et 05 secondes.