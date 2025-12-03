Coupe de France : la Roca Team détrône Paris grâce à un Mike James stratosphérique

Mike James a été l'auteur de 32 points et un sans faute sur sept tirs éloignés contre Paris © Manuel Vitali / Direction de la communication

La Roca Team s’est imposée face au Paris Basketball et retrouve les quarts de finale de la Coupe de France pour la première fois depuis son titre en 2023.

Le tirage au sort n’avait pas épargné les deux meilleures équipes du championnat de France. Ce mardi 2 décembre, Monaco et Paris se sont affrontés dès les huitièmes de finale dans un match au rythme effréné. Dans l’arène monégasque de Gaston Médecin, les deux formations ont livré une bataille offensive intense, avec 212 points inscrits au total (109-103).

D’entrée, les Monégasques ont pris le contrôle des opérations grâce à un démarrage canon (10-0). Si les Parisiens ont su revenir dans la partie, ils n’ont jamais réussi à passer devant au tableau d’affichage.

© Manuel Vitali / Direction de la communication

Mike James, l’homme du match

Le meneur américain a réalisé une performance exceptionnelle. Auteur de 32 points en 27 minutes, il a surtout affiché une adresse remarquable à trois points avec un parfait 7 sur 7. À ses côtés, Elie Okobo (19 points) et Matthew Strazel (12 points), de retour de sélection nationale, ont apporté leur contribution.

Côté parisien, l’exclusion de Nadir Hifi pour deux fautes techniques pour simulation a privé les champions de France en titre de leur meilleur atout offensif. Malgré les efforts d’Amath M’Baye (24 points), Paris n’a pas réussi à renverser la situation dans le dernier quart-temps.

Revanche en Euroligue jeudi

Cette victoire permet à Monaco de poursuivre son parcours en Coupe de France, un trophée que le club n’a plus soulevé depuis 2023. Les deux équipes se retrouveront dès jeudi même lieu, mais cette fois sur la scène européenne, en Euroligue, pour un nouveau chapitre de cette rivalité devenue un incontournable du basket français.