L’AS Monaco Basket collabore avec l’Euroligue pour lever une mesure temporaire

L’AS Monaco Basket fait l’objet d’une mesure administrative temporaire décidée par le comité financier de l’Euroligue depuis ce lundi. Cette décision, purement procédurale selon le club, n’a aucune incidence sur ses activités sportives actuelles.

Situation délicate pour la Roca Team ! Le comité financier de l’Euroligue a décidé de geler temporairement la capacité du club monégasque à enregistrer de nouveaux joueurs ou membres du staff technique en coupe d’Europe. Une décision qui intervient à la suite d’une demande de la Commission de contrôle de gestion de l’instance européenne.

Le club confiant et serein

Dans un communiqué diffusé en début de semaine, le leader du championnat minimise la portée de cette mesure. « Cette mesure, qui empêche temporairement le Club d’enregistrer de nouveaux joueurs ou entraîneurs en Euroligue, est purement procédurale et ne constitue ni une sanction ni une décision définitive », précise-t-il.

« Le Club tient à souligner qu’il a toujours agi en toute transparence et de bonne foi, en respectant systématiquement toutes les exigences fixées par l’Euroligue et les autres instances dirigeantes. L’AS Monaco Basket a maintenu une situation financière solide et a toujours satisfait rapidement à toutes ses obligations envers l’ensemble de ses partenaires institutionnels. (…) L’organisation affirme maintenir des finances saines et avoir toujours respecté ses engagements envers ses différents partenaires », est-il ajouté.

L'AS Monaco Basket confirme avoir été informée d'une mesure provisoire adoptée par le Comité financier de l'EuroLeague Basketball, à la suite d'une demande de la Commission de contrôle de gestion.



La Roca Team s’engage ainsi à fournir l’ensemble des documents et justificatifs réclamés par les autorités de l’Euroligue et à collaborer étroitement avec le comité financier pour lever rapidement cette mesure conservatoire et clarifier la situation. À l’heure actuelle, l’effectif compte 13 membres sous contrat et envisage de recruter pour le renforcer.

Malgré ce contretemps administratif, la Roca Team occupe actuellement la cinquième place de l’Euroligue et reste concentrée sur ses ambitions sportives et continue de représenter la Principauté « avec professionnalisme, intégrité et ambition », explique le club dans le communiqué. Les joueurs de Vassilis Spanoulis se sont inclinés mardi soir sur le parquet serbe du Partizan Belgrade. Une défaite concédée dans les ultimes secondes (78-76). Prochain match pour la Roca Team ce vendredi, toujours en Serbie, mais sur le parquet de l’Étoile Rouge.