L’AS Monaco Basket collabora con l’Eurolega per far revocare una misura temporanea

Da lunedì l’AS Monaco Basket è soggetto a una misura amministrativa temporanea decisa dal comitato finanziario dell’Eurolega. Una decisione che, secondo il club, è puramente procedurale e non ha alcun impatto sulle sue attività sportive attuali.

Situazione delicata per il Roca Team! Il comitato finanziario dell’Eurolega ha infatti deciso di sospendere temporaneamente la possibilità del club monegasco di registrare nuovi giocatori o membri dello staff tecnico nelle competizioni europee. La misura arriva in seguito a una richiesta della Commissione di controllo di gestione dell’organismo europeo.

Il club resta fiducioso e sereno

In un comunicato diffuso all’inizio della settimana, il leader del campionato francese minimizza la portata della decisione: “Questa misura, che impedisce temporaneamente al Club di registrare nuovi giocatori o allenatori in Eurolega, è puramente procedurale e non costituisce né una sanzione né una decisione definitiva”, si legge nel documento.

“Il Club desidera sottolineare di aver sempre agito con la massima trasparenza e in buona fede, rispettando sistematicamente tutte le norme stabilite dall’Eurolega e dalle altre autorità sportive. L’AS Monaco Basket ha mantenuto una situazione finanziaria solida e ha sempre adempiuto tempestivamente a tutte le proprie obbligazioni nei confronti dei partner istituzionali. (…) Si ribadisce che i conti dell’organizzazione sono in ordine e che quest’ultima ha sempre onorato i propri impegni con i diversi partner”, prosegue il comunicato.

Il Roca Team si impegna inoltre a fornire tutti i documenti richiesti dalle autorità dell’Eurolega e a collaborare a stretto contatto con il comitato finanziario per revocare al più presto questa misura conservativa e chiarire la situazione. Al momento, la squadra conta 13 giocatori sotto contratto e sta valutando nuove reclute per rinforzare l’organico.

Nonostante questo contrattempo amministrativo, il Roca Team occupa attualmente il quinto posto in Eurolega, resta concentrato sui propri obiettivi sportivi e continua a rappresentare il Principato “con professionalità, integrità e ambizione”, come si legge nella dichiarazione ufficiale. Martedì sera, i giocatori di Vassilis Spanoulis si sono arresi sul parquet serbo del Partizan Belgrado, perdendo negli ultimi secondi (78-76). Prossimo appuntamento per il Roca Team: venerdì, ancora in Serbia, stavolta contro lo Stella Rossa.