БК «Монако» работает с Евролигой над отменой временной меры

С понедельника в отношении БК «Монако» действуют временные административные меры, принятые финансовым комитетом Евролиги. Это решение, которое, по словам клуба, носит исключительно процедурный характер, не оказывает никакого влияния на его текущую спортивную деятельность.

Сложная ситуация для «Roca Team»! Финансовый комитет Евролиги принял решение временно заморозить возможность монакского клуба регистрировать новых игроков или членов технического персонала в Кубке Европы ФИБА. Это решение было принято по запросу комиссии ЕС по контролю за управлением.

Клуб уверен в себе и спокоен

В заявлении, опубликованном ранее на этой неделе, лидер лиги преуменьшил значимость этой меры. «Эта мера, которая временно запрещает клубу регистрировать новых игроков или тренеров в Евролиге, носит исключительно процедурный характер и не является санкцией или окончательным решением», – пояснил он.

«Клуб хотел бы подчеркнуть, что он всегда действовал с полной прозрачностью и добросовестностью, систематически соблюдая все требования, установленные Евролигой и другими руководящими органами. БК «Монако» поддерживал прочное финансовое положение и всегда оперативно выполнял все свои обязательства перед всеми институциональными партнерами. (…) Организация утверждает, что поддерживает стабильное финансовое положение и всегда выполняет свои обязательства перед различными партнерами», – добавлено в заявлении.

«Roca Team» обязуется предоставить все документы и доказательства, запрошенные руководством Евролиги, а также тесно сотрудничать с финансовым комитетом для скорейшей отмены этой ограничительной меры и прояснения ситуации. В настоящее время в команде работают 13 контрактных сотрудников, и планируется набор новых членов для её усиления.

Несмотря на эту административные трудности, «Roca Team» в настоящее время занимает пятое место в Евролиге и по-прежнему сосредоточена на своих спортивных амбициях, продолжая представлять Княжество «с профессионализмом, честностью и амбициями», – поясняет клуб в пресс-релизе. Подопечные Василиса Спанулиса потерпели поражение во вторник вечером в гостях у белградского «Партизана», на последних секундах встречи (76:78). Следующий матч «Roca Team» пройдёт в эту пятницу, также в Сербии, но на площадке «Црвены Звезды».