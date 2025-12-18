Excellence Riviera : l’art de voyager sur la Côte d’Azur, entre villas d’exception, yachts de prestige et conciergerie sur-mesure

Sur la Côte d’Azur, Excellence Riviera s’est imposée comme l’un des acteurs majeurs du voyage de luxe. Fondée en 2017 par des experts natifs du Golfe de Saint-Tropez, la société propose aujourd’hui une expérience unique mêlant location de villas haut de gamme, location de yachts et service de conciergerie personnalisé, le tout au cœur des destinations les plus emblématiques de la Méditerranée.

Avec un portefeuille de plus de 300 villas et yachts, Excellence Riviera répond à une clientèle internationale à la recherche de confidentialité, de confort absolu et d’un accompagnement humain irréprochable. Chaque séjour est pensé comme une parenthèse d’exception, où chaque détail compte.

Villas d’exception et yachts de prestige

La sélection de villas proposée par Excellence Riviera couvre les adresses les plus recherchées de la Côte d’Azur : le Golfe de Saint-Tropez, Cannes, Saint-Jean-Cap-Ferrat ou encore Monaco. Qu’il s’agisse d’une propriété contemporaine face à la mer, d’une bastide provençale nichée dans les collines de Ramatuelle ou d’un domaine privé à quelques minutes des plages de Pampelonne, chaque villa est choisie pour son caractère unique, son emplacement et la qualité de ses prestations.

Location de superyachts sur la Côte d’Azur © Raph Seven

Côté mer, Excellence Riviera propose une flotte complète de yachts – du day-boat sportif au superyacht de plus de 50 mètres. Ces embarcations permettent d’explorer les plus beaux rivages de la Méditerranée : la Côte d’Azur, mais également d’autres destinations iconiques comme la Corse, la Sardaigne, l’Italie ou Ibiza.

Une conciergerie sur-mesure pour un séjour sans limites

La Conciergerie par Excellence © Excellence Riviera

Au-delà de la location, Excellence Riviera offre un service de conciergerie haut de gamme, véritable signature de l’agence. La Conciergerie par Excellence, disponible pour chaque séjour, accompagne les voyageurs dans l’organisation complète de leurs vacances : transferts en hélicoptère, réservations de restaurants, chefs privés, sécurité, soins bien-être, sorties en mer, événements privés, et plus encore.

Toujours dans l’objectif de simplifier la vie de ses clients, l’agence propose également la location de voitures de prestige (SUV, cabriolets, sportives) ainsi qu’un service de transport hautement personnalisé, permettant de répondre à toutes les demandes avec réactivité et discrétion.

Une équipe experte, dédiée à l’excellence

L’équipe d’Excellence Riviera © Excellence Riviera

La force d’Excellence Riviera réside également dans son équipe. Composée de professionnels expérimentés du voyage de luxe, de la conciergerie et de l’immobilier, elle met un point d’honneur à offrir une approche humaine et sur-mesure. Chaque demande est traitée par un interlocuteur dédié, afin de garantir une qualité de service digne des plus grands standards hôteliers.

Cette expertise locale, alliée à une parfaite connaissance du marché du luxe et à une présence sur les plus belles destinations azuréennes, permet à Excellence Riviera d’accompagner aussi bien des familles en quête de tranquillité que des personnalités ou des entreprises à la recherche d’un séjour parfaitement orchestré.

Un acteur incontournable du luxe sur la Côte d’Azur

Avec son catalogue prestigieux, sa conciergerie sur-mesure et son accompagnement personnalisé, Excellence Riviera s’est imposée comme l’un des leaders du voyage de luxe en Méditerranée. Que ce soit pour une villa à Saint-Tropez, un yacht à Monaco ou une croisière privée vers la Sardaigne ou Ibiza, la promesse reste la même : offrir l’excellence, sans compromis.