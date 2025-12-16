Hermès, Rolex, Van Cleef & Arpels : carton plein pour les enchères Wannenes à Monaco

Les enchères des 3 et 4 décembre à l’Hôtel Métropole ont confirmé l’attractivité de Monte-Carlo pour le marché du luxe, avec des adjudications spectaculaires dépassant largement les estimations.

La maison de ventes italienne Wannenes a clôturé l’année 2025 en beauté avec ses ventes de décembre organisées dans les salons de l’Hôtel Métropole. Ces enchères réunissaient plus de 320 lots de haute joaillerie, sacs de créateurs et montres de collection. Le total des adjudications atteint désormais 1 945 798 euros, répartis entre la vente bijoux et accessoires (1 094 454 euros) et celle des montres rares (851 344 euros).

Pierres précieuses et grandes maisons à l’honneur

Côté joaillerie, une bague en platine ornée d’un rubis birman de 15,60 carats, estimée 80 000 euros, a atteint 101 600 euros. Un bracelet Van Cleef & Arpels des années 1920, proposé à 60 000 euros, s’est envolé à 76 200 euros. La vente d’accessoires a vu un sac Kelly Sellier 25 d’Hermès en coloris Rose Extrême, estimé 15 000 euros, s’adjuger 26 670 euros.

Le sac Kelly Sellier 25 d’Hermès © Wannenes

L’horlogerie crée la surprise

Le département montres rares a enregistré les plus fortes surenchères. Pièce maîtresse de la vente, une Audemars Piguet Royal Oak à calendrier perpétuel squelette a décroché 228 600 euros contre 115 000 euros espérés. Une Rolex Submariner Milsub de 1978, jadis propriété du ministère britannique de la Défense et évaluée à 75 000 euros, a finalement changé de mains à 158 750 euros.

La montre Audemars Piguet Royal Oak a été adjugée 228 600 euros © Wannenes

Quant à la Rolex Daytona « Paul Newman », elle a doublé sa mise de départ de 40 000 euros pour atteindre 78 000 euros. Des résultats qui confortent la position de Monaco comme place incontournable du marché du luxe.