L’Académie Princesse Grace a fêté ses 50 ans avec un gala en présence de la Princesse Caroline

À l’occasion du gala organisé pour célébrer le cinquantième anniversaire de l’Académie Princesse Grace, le public a été invité à plonger dans le répertoire des œuvres créées pour l’institution lors de ces 16 dernières années © Académie Princesse Grace

La Princesse Caroline a assisté le 19 décembre dernier, au gala célébrant le cinquantenaire de l’Académie Princesse Grace au Grimaldi Forum.

Dirigée par Luca Masala, l’institution monégasque forme des danseurs de 13 à 18 ans venus du monde entier. Devenue école des Ballets de Monte-Carlo en 2009, elle s’est imposée comme une référence mondiale grâce à un principe fondateur : la création. Dès leur entrée, les élèves travaillent avec des chorégraphes invités à concevoir des pièces spécialement pour eux.

Au cœur de l’une des meilleures académies de danse mondiales

Pour cette soirée anniversaire, les 53 danseurs de l’académie ont interprété quatorze extraits de ballets créés au cours des quinze dernières années. Au programme : des œuvres de Jean-Christophe Maillot, Claude Brumachon, Marco Goecke ou encore Michel Rahn. Du jazz enlevé de We’ve Got Rhythm au style tourmenté des Indomptés, les jeunes artistes ont démontré leur polyvalence et leur maturité artistique pendant près de deux heures.

Le final d’Études, réunissant l’ensemble des élèves sur scène, a offert au public un aperçu des futures étoiles qui rejoindront bientôt les plus grandes compagnies internationales.