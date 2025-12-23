L’application Carlo lance ses premiers trophées pour récompenser le commerce local

L’Union des Commerçants et Artisans de Monaco (UCAM) et l’application de paiement local ont organisé leur premier événement commun, marqué par la remise des premiers trophées Carlo.

Plus d’une centaine d’acteurs économiques de la Principauté se sont retrouvés mercredi 17 décembre pour une soirée placée sous le signe du commerce de proximité. Carlo, l’application de cashback fondée par les frères Bahri, et l’UCAM, présidée par Alexandre Pasta, ont uni leurs forces pour la première fois afin de rassembler commerçants, artisans et institutionnels à l’approche des fêtes. « Cette soirée a été un moment fort pour mettre à l’honneur celles et ceux qui font vivre le commerce local au quotidien, avec passion et engagement », a peut-on lire sur le compte LinkedIn de l’entreprise.

Cinq enseignes distinguées par la communauté Carlo

Point d’orgue de cette soirée : la première édition des trophées Carlo. Cinq commerces ont été récompensés dans différentes catégories, élus par les utilisateurs de l’application.

Woo a décroché le prix du commerce préféré

Narmino a été salué pour sa vitrine, un prix remis par Camille Gottlieb, présidente de l’association Be Safe.

Le restaurant Yume a reçu la distinction du commerçant le plus souriant des mains de l’apnéiste Pierre Frolla.

AMC Haute Couture et la Fnac Monaco ont respectivement été primés pour l’expérience client et l’innovation.

© Carlo – DR

Un écosystème local en pleine croissance

Antoine Bahri, directeur général de Carlo Technologies, a rappelé les défis auxquels font face les commerçants : évolution des habitudes de consommation, concurrence du e-commerce et attentes clients grandissantes. L’application, qui fédère désormais près de 750 enseignes partenaires et 80 000 utilisateurs en Principauté, génère un volume annuel de transactions supérieur à 150 millions d’euros.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre Pierre-André Chiappori, représenté par Stéphan Bruno, directeur de l’Expansion économique, ainsi que la conseillère nationale Corinne Bertani ont salué l’engagement des commerçants monégasques. Les organisateurs espèrent faire de ce rendez-vous un événement annuel.