Mission Jeddah : Monaco déploie sa stratégie d’attractivité dans le Golfe

Ludmilla Raconnat Le Goff accompagne la mission du Monaco Economic Board à Jeddah, posant les jalons d’une alliance stratégique entre la Principauté et le Royaume saoudien.

Une mission diplomatico-économique au cœur du Golfe

Ludmilla Raconnat Le Goff, fraîchement nommée Déléguée en charge de l’Attractivité auprès du Ministre d’État, s’est rendue fin novembre à Jeddah aux côtés d’une importante délégation d’entrepreneurs monégasques. Cette mission, orchestrée par le Monaco Economic Board, incarne parfaitement la feuille de route qu’elle avait annoncée en septembre : cohérence, sélectivité et agilité.

Des synergies porteuses entre deux territoires d’excellence

« L’intérêt réside dans la volonté commune de développer des collaborations durables et ambitieuses dans des secteurs stratégiques tels que le yachting, la finance, l’innovation, le tourisme et le luxe », explique Ludmilla Raconnat Le Goff. « L’Arabie Saoudite offre de fortes opportunités économiques, tandis que Monaco apporte son expertise reconnue, son agilité, et sa capacité à coopérer rapidement avec des écosystèmes dynamiques. Les deux pays identifient déjà des synergies porteuses, susceptibles de générer des projets innovants et profitables pour leurs entreprises respectives. »

Porter le rayonnement de Monaco

« C’est aussi notre mission de porter, à chaque rencontre, le message sur la réalité économique monégasque, les forces et les perspectives qu’elle offre et de contribuer ainsi au rayonnement de Monaco sur la scène économique internationale en consolidant les relations économiques bilatérales », conclut la Déléguée, incarnant sa vision d’une attractivité structurée au service de la Principauté.

Cette mission à Jeddah, marquée par des dialogues constructifs avec les partenaires saoudiens, ouvre la voie à des projets ambitieux et créateurs de valeur.