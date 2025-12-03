Monaco cultive l’or saoudien : 34 entreprises à la conquête de Djeddah

Entre tradition et avant-garde, le Monaco Economic Board conclut une année d’expansion internationale remarquable avec une mission stratégique en Arabie Saoudite, où luxe rime désormais avec opportunité.

Du 24 au 27 novembre, 49 participants représentant 34 entreprises et institutions monégasques ont exploré les promesses commerciales de Djeddah, cette cité millénaire nichée entre La Mecque et Médine qui s’éveille aujourd’hui à une modernité spectaculaire.

La délégation rassemblait le gratin économique de la Principauté : quatre grands cabinets d’avocats, des acteurs du yachting et de l’immobilier, des spécialistes de l’aviation privée et du design d’intérieur. L’artiste Laurence Jenkell, célèbre pour ses sculptures monumentales en forme de bonbons, apportait une touche artistique à cette expédition commerciale.

La délégation monégasque à Djeddah © MEB

Premiers jalons d’un partenariat durable

Les échanges ont débuté à la Chambre de Commerce de Djeddah, où Ludmilla Raconnat Le Goff a présenté les missions de la Cellule Attractivité. Un protocole d’accord entre les chambres de commerce monégasque et saoudienne a scellé cette volonté de rapprochement.

Au Yacht Club de Djeddah, la délégation a rencontré l’American Chamber of Commerce Saudi Arabia et découvert l’écosystème de recherche de KAUST, hub scientifique régional de premier plan. La mission s’est achevée par la visite de Jeddah Central Development Company, dont le projet pharaonique transformera le front de mer en destination mondiale.

Ces échanges, initiés début 2024 lors d’une mission à Riyad, dessinent les contours d’une alliance prometteuse entre deux territoires où l’excellence n’est jamais négociable.