La Médiathèque Caroline lance « Parlons Sciences », un cycle de conférences ouvert à tous

La commission nationale pour l’UNESCO et la Médiathèque Caroline inaugurent une série de rendez-vous mensuels pour démocratiser l’accès au savoir scientifique.

La Commission nationale monégasque pour l’UNESCO et la Médiathèque Caroline lancent « Parlons Sciences », un nouveau cycle de conférences destiné à rendre la science accessible au grand public. Ce partenariat, réalisé en collaboration avec l’association Sciences pour Tous 06, vise à sortir la science des laboratoires pour l’intégrer aux débats citoyens.

L’initiative répond à un constat simple. La science façonne le quotidien mais reste souvent perçue comme complexe. Ces conférences mensuelles proposent un espace d’échange entre chercheurs et public, sans prérequis nécessaire. Intelligence artificielle, transition écologique, santé, astronomie et sciences humaines seront au programme. Les rencontres se tiendront chaque premier mardi du mois à 18h30 dans l’auditorium de la Médiathèque Caroline. L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles.

Les trous noirs pour inaugurer le cycle

Le Dr Olivier Minazzoli ouvrira ce cycle le 3 février avec une conférence sur les trous noirs. Astrophysicien à l’Observatoire de la Côte d’Azur et coordinateur du Bureau des Affaires Spatiales de Monaco, il abordera la nature de ces objets célestes, leurs propriétés et les méthodes de détection.

Le Programme du premier semestre 2026

Mardi 3 février 2026, 18h30 : Astrophysique

Dr Olivier Minazzoli, astrophysicien à l’Observatoire de la Côte d’Azur, Coordinateur du Bureau des Affaires Spatiales de Monaco Les mystères des trous noirs

Mardi 7 avril 2026, 18h30 : Mathématiques

Dr Frédéric Havet, Directeur de recherches CNRS au sein du laboratoire I3S (Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis). Les algorithmes sont partout. Oui, mais où ? En collaboration avec Terra Numerica et Sciences pour tous 06

Mardi 5 mai 2026, 18h30 : Géographie

Prof. Jean-Pierre Lozato-Giotart, Professeur honoraire Paris III Sorbonne, Agrégé de Géographie, ancien responsable du Pôle de Projets culturels et touristiques et Management des territoires des universités de Paris Sorbonne et Nice. La Côte-d’Azur : une emblématique destination tourisme durable ?

En collaboration avec Sciences pour tous 06

Mardi 9 juin 2026, 18h30 : Biologie et Médecine

Dr Mounia Chami, Chargée de recherches INSERM au sein de l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC), affilié au CNRS, à l’INSERM et à l’Université Côte d’Azur. Comprendre le vieillissement normal et pathologique de notre cerveau

Renseignements au +377 93 15 29 40 ou mediatheque@mairie.mc.