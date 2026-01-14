Les abonnements numériques : une dépense invisible qui pèse sur le budget

Les abonnements se multiplient dans tous les domaines de la vie quotidienne. Musique, films et séries, logiciels, sport, beauté… Les entreprises ont compris l’intérêt de ce modèle : fidéliser les clients sur la durée.

Selon le reportage diffusé par TVMonaco, les Français cumulent en moyenne six abonnements. Un chiffre qui illustre l’ampleur d’un modèle économique devenu incontournable. « Les entreprises ont découvert que l’abonnement pouvait marcher et surtout que c’était très rentable pour elles à certaines conditions. Si vous êtes abonnés et que vous restez très longtemps abonnés, vous êtes hyper rentable pour l’entreprise », explique un expert interrogé dans le reportage.

Les tarifs attractifs proposés au lancement disparaissent peu à peu, remplacés par des hausses progressives que beaucoup de consommateurs ne remarquent pas. « Il y a beaucoup de gens qui souscrivent un abonnement parce que c’est facile à souscrire, parce que le prix facial n’est pas cher et puis après, ils ne l’utilisent pas pleinement ou ils ne s’en souviennent plus. Parfois même le prix de l’abonnement augmente », poursuit-il.

Partager pour payer moins

Face à cette inflation discrète, de nouvelles pratiques émergent. Le reportage de TVMonaco donne l’exemple d’Oriane, qui mutualise ses abonnements via une plateforme spécialisée. En partageant un abonnement familial, elle réduit sa facture mensuelle et récupère les sommes avancées auprès des autres utilisateurs. Ces plateformes séduisent : plus d’un million de personnes y auraient déjà recours.

Sans mutualisation, une autre solution s’impose : faire le tri. Les experts estiment qu’en cumulant tous les abonnements, la dépense moyenne atteindrait près de 150 euros par mois depuis 2020. Un montant souvent sous-estimé, mais bien réel sur le budget annuel.