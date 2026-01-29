Nouvelle année, nouvelles résolutions : les ouvrages à découvrir à la Médiathèque Caroline

2026 débute sous le signe du renouveau pour la Médiathèque Caroline, fraîchement installée dans ses nouveaux locaux. Pour accompagner cette rentrée, l’équipe propose une sélection pensée spécialement pour les bonnes résolutions qui fleurissent chaque début d’année.

Janvier rime avec nouvelles intentions : arrêter de fumer, se mettre au sport, mieux manger, lire davantage ou découvrir de nouvelles activités. Mais la Médiathèque connaît la réalité : tenir ses résolutions sur le long terme relève souvent du défi : « Notre rôle, c’est de proposer des livres pour réfléchir, s’informer, s’inspirer, sans jugement. Ce sont des accompagnements, pas des injonctions. »

Se libérer de ses addictions

50 exercices pour se libérer des addictions avec les TCC de Juliette Marty-Groleas

Pour ceux qui souhaitent se défaire d’une dépendance en 2026, cet ouvrage propose une approche concrète et accessible : « L’autrice, psychologue clinicienne et psychothérapeute, s’appuie sur les thérapies comportementales et cognitives », décrit la Médiathèque. « Elle s’intéresse à la façon dont les comportements humains peuvent être modifiés pour permettre d’agir autrement et libérer l’être humain de blocages et de ces comportements destructeurs. C’est une méthode qui est efficace pour s’affranchir d’une addiction. » Le livre propose 50 exercices pratiques qui couvrent un large éventail d’addictions.

Ma cigarette pourquoi je t’aime, comment je te quitte

Grand classique des bonnes résolutions, l’arrêt du tabac trouve ici un allié de poids. L’autrice, médecin, addictologue en tabacologie, propose une méthode centrée sur la compréhension. « L’idée première, c’est aider les fumeurs à comprendre leur lien avec le tabac et arrêter de fumer sans souffrance ». L’approche se veut bienveillante et pragmatique : « elle propose des témoignages et des clés concrètes pour se sevrer du tabac ». Un ouvrage qui accompagne le lecteur dans sa démarche sans culpabilisation.

Bouger plus, sans contrainte

J’aime pas courir, mon guide pour bouger sans m’abîmer de Bernadette de Gasquet

Pour ceux qui veulent se remettre au sport sans forcément enfiler leurs baskets de running, Bernadette de Gasquet offre une alternative : « Elle est médecin et professeur de yoga. Elle a mis au point une méthode qui associe à la fois une approche corporelle, des savoirs traditionnels et une médecine moderne ». Le livre part d’un constat simple : « on vous dit que si vous voulez bouger, faites quelque chose qui ne coûte pas très cher, c’est à dire courez ! Mais en fait, selon elle, le running ne convient pas à tout le monde ». L’ouvrage, illustré, propose d’autres alternatives et « s’adresse à des gens qui ne sont pas sportifs et qui n’aiment pas le sport. Pour elle, il faut bouger, sans que ce soit pesant et contraignant. »

Tout le monde peut faire du Yoga de Marie et Philippe Amar

Ce guide, signé par un couple spécialisé dans le yoga « qui a ouvert une école », constitue une porte d’entrée idéale pour les néophytes. « C’est idéal pour une première approche ». Cette pratique millénaire est accessible à tous et est réputée pour ses bienfaits sur le corps et l’esprit.

10 bonnes raisons d’aller marcher de Thierry et Mary Anne Malleret

La marche, pratique universelle et accessible, fait l’objet d’une étude approfondie. Ce « petit livre de 140 pages liste dix bonnes raisons d’aller marcher », une pratique simple, facile et gratuite. Mais derrière cette apparente simplicité se cache un travail rigoureux : « c’est un ouvrage pointu et scientifique, avec une bibliographie qui cite toutes ses sources : New York Times, The Atlantic, Harvard Health Publications ». Les auteurs, économistes participant au Forum économique mondial, révèlent des bénéfices insoupçonnés : « c’est bon pour le corps, mais aussi pour le cerveau, l’esprit, la prise de décision. Et certains arguments étonnent : ce serait bon pour l’économie et l’égalité. »

Mieux manger au quotidien

En 1h je cuisine mes lunchbox pour toute la semaine

« L’autrice propose de gagner du temps, manger sainement et réduire le gaspillage », explique la Médiathèque. Le principe : faire les courses pour la semaine et décliner les mêmes ingrédients en recettes variées, jour après jour. Pensé spécifiquement pour les lunchbox de bureau, cet ouvrage permet de « s’organiser et de varier les plaisirs » sans sacrifier l’équilibre ni le goût.

La méthode Glucose Goddess de Jessie Inchauspé

Phénomène éditorial des dernières années, ce livre aborde la question du sucre sous un angle scientifique. « Elle est biochimiste et chercheuse », précise la Médiathèque, tout en rappelant que l’autrice « est extrêmement critiquée par les médecins, car elle n’est pas médecin. » L’ouvrage « explique comment maîtriser son taux de glycémie pour aller mieux. Selon sa méthode, le taux de sucre dans le sang se stabiliserait en quatre semaines. » Ce deuxième opus propose « des recettes et un plan étape par étape pour se sevrer du sucre. »

Prendre soin de son esprit

3 minutes à méditer de Christophe André

Le célèbre psychiatre propose ici une entrée en matière accessible pour ceux qui souhaitent découvrir la méditation. Comme son titre l’indique, l’ouvrage mise sur la brièveté : « trois minutes, donc ça se déploie en 40 chapitres avec une petite citation, ensuite il déploie sa théorie, et ensuite la partie pratique avec un exercice et ses conseils pour mettre en place cette pratique. » Le livre est accompagné d’un CD de 40 méditations guidées. Destiné à tous ceux qui cherchent à apaiser « les petits tracas du quotidien, le stress, l’anxiété, parfois même la dépression », il vise à « vivre avec plus de sérénité, de force, de lucidité et d’essayer de contrer les maux de notre époque : l’égoïsme, le matérialisme, la dispersion digitale. »

Réparer plutôt que jeter

Comment tout réparer (ou presque) de Lucile Orliac

Pour ceux qui souhaitent adopter une démarche plus responsable et économique, ce guide pratique s’impose comme un indispensable. « Il a été écrit en partenariat avec la Recyclerie qui est un tiers-lieu parisien, très engagé sur l’éco-responsabilité ». L’ouvrage s’adresse aussi bien aux bricoleurs aguerris qu’aux novices : « vous avez des précautions, des conseils avant de démarrer le bricolage, aussi bien pour ceux qui bricolent que pour les novices complets. » Très pratique, il propose « des fiches objets avec les appareils électroménagers par ordre alphabétique : quelles sont les principales pannes, quels sont les outils utiles. » Un guide complet pour prolonger la vie de ses objets du quotidien.

S’informer autrement

Pour ceux qui souhaitent reprendre contact avec l’actualité, la Médiathèque propose plusieurs alternatives aux médias traditionnels.

Courrier International permet d’« avoir un point de vue sur l’actualité de manière internationale et plurielle ». La richesse de ce magazine réside dans son approche comparative : « Il y a souvent au moins deux articles de deux journaux différents d’un même pays, qui ont donc potentiellement des lignes éditoriales différentes ». Une approche qui interroge la nature même de l’information et invite à croiser les regards.

Le 1, revue thématique engagée, fait intervenir « des pointures dans leur domaine ». Qu’il s’agisse de pop culture ou de sujets de société, l’hebdomadaire se distingue par sa diversité d’approches : « on peut piocher un article, consulter les textes de fond, il y a plusieurs façons d’aborder chaque thématique. »

Topo offre quant à lui « une façon d’aborder l’actualité en version dessinée ». Accessible « dès l’adolescence », ce magazine « parle de sujets actuels d’une autre façon, à travers des planches et avec la même qualité qu’un article de fond. Ce sont des journalistes qui travaillent avec des illustrateurs ». Un format qui peut « intéresser des ados ou des personnes qui se sentent moins à l’aise avec la lecture classique d’articles. »

Réfléchir aux enjeux de société

La collection ALT

Pour ceux « qui n’ont pas trop le temps » mais souhaitent « aborder des questions contemporaines », cette collection propose « un tout petit format qui se lit en 1h, 1h30 max, avec des sujets hyper variés. » De « déjouer les fake news » à « comment vivre dans un monde en guerre », en passant par des questions plus philosophiques comme « Peut-on aimer les animaux et les manger ? », ces ouvrages invitent à la réflexion. « Ce n’est pas pour autant que c’est un pamphlet. Ça nous invite à réfléchir et à nous-même nous faire notre propre idée. C’est une bonne façon de réfléchir à l’actualité de manière étayée. À chaque fois, il y a des bibliographies, il y a les sources et des petites pistes pour aller plus loin. »

Se mettre à l’écriture

Pour ceux qui rêvent de coucher leurs idées sur le papier, la Médiathèque propose une sélection variée accompagnée d’ateliers pratiques. Écrire comme une abeille de Clémentine Beauvais se présente comme « une bible » accessible, « drôle et très pertinente » qui « dissèque ce qu’est la littérature jeunesse » avec « sérieux, malice et une bonne dose d’humour ». Dans la collection Secrets d’écriture, Et l’imagination prend feu de Christelle Dabos permet de « rentrer vraiment dans la tête de cette autrice ». Pour les aspirants écrivains comme pour les curieux des coulisses littéraires, c’est une exploration « hyper intéressante » de l’écriture d’une saga et du monde de l’édition.

Pour les amateurs de formats plus courts, L’atelier Slam et L’art d’écrire des Haïkus offrent des méthodes ludiques et accessibles, tandis que Adapter un livre pour le cinéma et la télévision s’adresse à ceux qui souhaitent explorer l’écriture de scénario. Ces ouvrages font écho à la riche programmation d’ateliers proposée par la Médiathèque : ateliers d’écriture tout public, ateliers slam pour adolescents (les 26 et 27 février avec le « Flow d’ados »), et ateliers d’écriture de scénario. « Les textes seront enregistrés et mis en musique lors d’une sieste musicale spéciale slam fin mars », précise l’équipe, dans le cadre du Printemps des poètes.