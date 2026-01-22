Rallye Monte-Carlo : la Principauté se prépare à d’importants aménagements routiers

La tenue de la Super Spéciale autour du port Hercule le 24 janvier bouleversera la circulation dans le quartier du port pendant plusieurs heures.

De 15 heures à 23h30, plusieurs axes seront totalement fermés : le quai des États-Unis, la route de la Piscine, les tunnels Rocher Antoine Ier et Albert Ier, et la rue Grimaldi (voie aval). L’avenue J.F. Kennedy restera accessible uniquement aux riverains, abonnés des parkings Louis II et Yacht Club, et aux spectateurs se rendant à l’Auditorium Rainier III.

Le boulevard Albert Ier sera accessible par sa contre-allée de 15 heures à 16h45, puis totalement fermé jusqu’à 23h30. Des inversions de sens unique interviendront rues Suffren Reymond et Princesse Florestine, tandis que la rue Notari passera en double sens.

Stationnement : anticiper impérativement

Les parkings Chiron et Quai Antoine Ier seront fermés le 24 janvier, soirée également marquée par le 48e Festival International du Cirque de Monte-Carlo. Pour la Super Spéciale, les autorités recommandent le parking des Salines (1.700 places, 16 minutes à pied), accessible via la galerie Sainte-Dévote ou les passerelles permanente (Ilot 1) et temporaire (près du CFM). Autres options : parkings de la Gare, de la Colle ou de Wurtemberg. Pour le Cirque, privilégier les parkings de Fontvieille via le tunnel Albert II.

De nombreuses interdictions de stationnement s’appliqueront sur le boulevard Albert Ier (du 23 janvier au 9 février selon les zones, jusqu’au 13 juin pour les n° 9-11), le quai Antoine Ier, la route de la Piscine, le quai Rainier III, l’esplanade des Pêcheurs, l’appontement Jules Soccal, le quai des États-Unis, le quai Rainier Ier, l’avenue de la Quarantaine et plusieurs rues adjacentes.

Le Rallye Monte-Carlo fait son grand retour sur le port Hercule ce samedi

Piétons et transports en commun

La circulation piétonne sera interdite le 24 janvier entre 15 heures et 23h30 sur l’appontement Jules Soccal, les darses Sud et Nord, et les passages protégés entre les boulevards Albert Ier et quai Albert Ier.

Les lignes de bus CAM subiront des déviations détaillées sur cam.mc. La ligne ZOU! 600 ne sera impactée que dans le sens Nice-Monaco, avec une déviation par la Place d’Armes et l’avenue Prince Pierre vers l’arrêt Monte-Carlo Tourisme.