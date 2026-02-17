Comment les résidents de Monaco peuvent mieux protéger leurs données personnelles en ligne

Monaco est une petite principauté, mais le rythme des échanges numériques y est particulièrement intense. Les résidents sont très connectés : télétravail, services bancaires en ligne, achats et réseaux sociaux rythment le quotidien. Cette facilité numérique simplifie la vie, mais elle augmente aussi l’exposition aux risques. Protéger ses données personnelles n’est pas simplement recommandé, c’est indispensable. Voici des mesures concrètes à appliquer dès aujourd’hui.

Sécuriser les connexions internet (à la maison et en déplacement)

La sécurité commence par le réseau domestique. Un routeur mal configuré peut devenir une porte d’entrée pour les cybercriminels. Changez le mot de passe par défaut, mettez à jour le firmware et activez le chiffrement WPA3 si disponible. Choisissez un mot de passe Wi-Fi long, unique et complexe. Ces gestes simples améliorent immédiatement la protection de votre foyer.

En déplacement, la prudence est essentielle sur les réseaux publics (cafés, hôtels, aéroports). Évitez d’accéder à vos comptes sensibles via un Wi-Fi non sécurisé. Pour renforcer la confidentialité et limiter les risques d’interception, certains résidents choisissent VeePN et installent une application VPN sur leurs appareils afin de chiffrer leur trafic lorsqu’ils utilisent des réseaux ouverts.

Renforcer la sécurité des comptes personnels

Vos comptes en ligne donnent accès à des informations financières, professionnelles et privées. Utilisez des mots de passe longs, uniques et difficiles à deviner pour chaque service. Un gestionnaire de mots de passe permet de les créer et de les stocker en toute sécurité, sans avoir à les mémoriser.

Activez systématiquement l’authentification à deux facteurs (2FA). Cette protection supplémentaire bloque la majorité des tentatives d’intrusion, même si un mot de passe est compromis. Lorsque c’est possible, privilégiez une application d’authentification plutôt que les SMS. Pensez également à vérifier régulièrement les appareils connectés à vos comptes et supprimez ceux que vous ne reconnaissez pas.

Conclusion: une vigilance quotidienne

La protection des données repose sur des habitudes constantes. Mettre à jour ses appareils, sécuriser son réseau et contrôler l’accès à ses comptes sont des actions simples mais efficaces. Adopter des réflexes au quotidien permet de réduire significativement les risques et de préserver sa tranquillité numérique.