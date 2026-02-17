Immobilier à Monaco : Monte-Carlo franchit le cap du milliard d’euros de reventes en 2025

En 2025, le montant total des reventes à Monte-Carlo dépasse pour la première fois le milliard d'euros © SBM

L’Institut monégasque de la statistique (IMSEE) a dévoilé lundi 16 février les chiffres de son Observatoire de l’immobilier pour l’année 2025. Parmi les enseignements marquants : Monte-Carlo retrouve une niveau d’activité inédit depuis plus de dix ans.

Avec 314 bâtiments et 453 500 m² de surfaces d’habitation, Monte-Carlo est le quartier qui abrite le plus de logements à Monaco. Il devance La Rousse (389 300 m²) et, à eux deux, ces quartiers concentrent plus de 40 % de l’ensemble des surfaces résidentielles de la Principauté. Ce poids dans le parc immobilier se reflète logiquement dans l’activité du marché.

Un retour en force sur le marché des reventes

Après plusieurs années en demi-teinte, Monte-Carlo a enregistré 164 reventes en 2025 (+ 24,2 % par rapport à 2024). C’est tout simplement le chiffre le plus élevé depuis 2014. Près de deux appartements revendus sur cinq en Principauté l’ont été dans ce quartier.

Côté prix, le cap est tout aussi symbolique : le montant total des reventes à Monte-Carlo dépasse pour la première fois le milliard d’euros, à 1,1 milliard exactement, en progression de plus de 40 % sur un an.

Loin devant les autres quartiers

Aucun autre secteur de la Principauté n’affiche une telle dynamique. La Rousse arrive en deuxième position avec 100 reventes, suivie de La Condamine (44) et du Jardin Exotique (41). À l’inverse, Fontvieille, les Moneghetti et Monaco-Ville ont vu leur nombre de transactions diminuer. Au total, Monte-Carlo concentre à lui seul près de 35 % de la valeur de toutes les reventes réalisées à Monaco en 2025.

Des prix moyens qui s’envolent

Cette dynamique s’accompagne d’une nette hausse des prix à l’échelle de la Principauté. Le montant moyen d’une revente atteint désormais 7,6 millions d’euros, en bond de 26,8 % sur un an, porté notamment par l’arrivée sur le marché de biens récents de haut standing. Le prix médian s’établit quant à lui à 4 millions d’euros. Autre signe de la montée en gamme du marché : 22 reventes ont dépassé les 20 millions d’euros en 2025, un record depuis la création de l’Observatoire.