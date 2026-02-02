Le Prince Albert II sur les traces de ses ancêtres Grimaldi en Italie

Le Prince Albert II a visité vendredi et samedi les communes italiennes de Ceva et Millesimo © Sarah STECK / Frédéric NEBINGER - Palais princier

Le Souverain a effectué le week-end dernier un voyage historique dans le Piémont et la Ligurie pour célébrer les communes italiennes liées à sa famille depuis le Moyen Âge.

Le Prince Albert II a débuté vendredi à 11h30 sa visite à Ceva, où le maire Fabio Montinelli l’a accueilli en présence des autorités locales et de la population. Au Teatro Marenco, le Prince Albert II a prononcé un discours avant de dévoiler deux plaques : l’une intégrant Ceva au réseau des Sites historiques Grimaldi de Monaco, l’autre commémorant son passage. Un échange de cadeaux officiels a clôturé la cérémonie. Le Souverain s’est ensuite rendu à la mairie pour signer le livre d’or, avant un moment de convivialité avec les élus municipaux et les représentants institutionnels.

La connexion entre les deux territoires remonte à 1503, lorsque Sestarine Grimaldi, fille du seigneur Lambert de Monaco, épousa Charles Garessio, marquis de Ceva. En 1528, les Ceva adoptèrent le patronyme Ceva-Grimaldi après leur agrégation à la famille génoise.

Millesimo, berceau des ancêtres Del Carretto

Samedi matin, le Prince Albert II a poursuivi son périple à Millesimo, accueilli par le maire Francesco Garofano. Après avoir franchi symboliquement le Ponte della Gaietta, il a visité le musée Napoléonien avant la cérémonie officielle en mairie, marquée par des discours, le dévoilement de plaques commémoratives et un échange de cadeaux, en présence de la population.

Entre le XIIIe et le XVe siècle, plusieurs générations de Grimaldi ont contracté des mariages avec la famille Del Carretto, qui contrôlait Millesimo. Ces unions font des Del Carretto des ancêtres directs du Prince.