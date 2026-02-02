En images : Paul Pogba et Ansu Fati présents en tribunes pour soutenir la Roca Team

Paul Pogba et Ansu Fati ont assisté à la victoire de la Roca Team aux premières loges © AS Monaco Basket

Les deux recrues de l’AS Monaco ont assisté à la victoire de la Roca Team face au Portel samedi soir à la salle Gaston Médecin.

Après le passage surprise de Charles Leclerc et Alexandra Saint Mleux fin décembre, les supporters de la Roca Team ont eu droit, ce samedi 31 janvier, à une surprise en tribunes : Paul Pogba et Ansu Fati, venus encourager leurs coéquipiers basketteurs. Les deux joueurs, arrivés sur le Rocher l’été dernier, ont pu assister à la large victoire de la Roca Team face au Portel (113-86) lors de la 18e journée de Betclic Elite.

Une victoire maîtrisée face au Portel

Sur le parquet, les deux footballeurs salués par le directeur exécutif de l’AS Monaco Basket, Oleksiy Yesimov, ont pu apprécier le spectacle offert par les hommes de Vassilis Spanoulis. Malgré un début de match accroché, avec un Portel combatif porté par un excellent Smith (31 points), Monaco a progressivement pris le contrôle de la rencontre.

© AS Monaco Basket

Elie Okobo a une nouvelle fois fait étalage de son talent, terminant meilleur marqueur de la Roca Team avec 20 points, dont plusieurs paniers primés décisifs. Nikola Mirotic (17 points) a signé une entrée remarquée, tandis que Mike James (16 points) a conclu la première mi-temps sur un panier au buzzer. Mention spéciale à Terry Tarpey, omniprésent au rebond avec 10 prises et une énergie constante des deux côtés du terrain.

Neuvième victoire de rang en Betclic Elite

Monaco a fait la différence dans le troisième quart-temps, creusant un écart de 20 points qui n’a jamais été menacé par la suite. Score final : 113-86.

Avec ce succès, la Roca Team conforte sa place de leader incontesté du championnat de France. L’équipe monégasque enchaîne une neuvième victoire consécutive sur la scène nationale et se tourne désormais vers l’EuroLeague, avec une double semaine chargée : deux déplacements périlleux attendent les coéquipiers de Mike James, à Kaunas mardi 3 février pour affronter le Zalgiris, avant de défier le Bayern Munich jeudi 5 février.