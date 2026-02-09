Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Brève

Une nouvelle ligne aérienne va relier Nice à l’Andalousie dès cet été

Par Estelle Imbert
Publié le 9 février 2026
1 minute de lecture
aeroport-nice
Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG, annonce l'ouverture d'une nouvelle ligne directe entre Nice et Séville © Aéroport Nice Côte d'Azur
Par Estelle Imbert
- 9 février 2026
1 minute de lecture

La compagnie aérienne espagnole, Vueling, du groupe IAG ouvrira cet été une nouvelle ligne entre la Côte d’Azur et l’Andalousie, devenant le seul opérateur à relier Nice et Séville en vol direct.

Vueling a annoncé fin janvier l’ouverture d’une nouvelle route entre Nice et Séville dans le cadre de son programme estival 2026. La compagnie low-cost, filiale du groupe IAG, proposera trois vols hebdomadaires sur cette liaison à partir du 2 juin jusqu’au 24 octobre 2026, les mardis, jeudis et samedis. Cette nouvelle desserte intervient dans un contexte d’expansion du réseau de Vueling au départ des aéroports français.

La liaison Nice-Séville constitue une première pour l’aéroport de la Côte d’Azur, Vueling devenant l’unique compagnie à proposer un vol direct entre les deux métropoles méditerranéennes. Les billets ont été mis en vente dès le 27 janvier dernier avec des tarifs promotionnels débutant autour de 49 euros l’aller simple en tarif de base.

Année record pour l’aéroport de Nice avec 15,23 millions de passagers

Publicité »

Trois vols hebdomadaires vers la capitale andalouse

Cette nouvelle ligne s’inscrit dans la stratégie de développement de Vueling sur le marché français. La compagnie espagnole opère déjà plusieurs liaisons au départ de Nice vers Barcelone, Valence et Bilbao, renforçant ainsi sa position sur les destinations ibériques depuis l’aéroport azuréen. Pour les voyageurs niçois, cette ouverture facilite l’accès direct à Séville et à l’ensemble de l’Andalousie, une région touristique majeure du sud de l’Espagne. La capitale andalouse, quatrième ville du pays, attire notamment pour son patrimoine architectural exceptionnel, avec des monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO comme l’Alcazar, la cathédrale de Séville et la Giralda.