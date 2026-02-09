Une nouvelle ligne aérienne va relier Nice à l’Andalousie dès cet été

La compagnie aérienne espagnole, Vueling, du groupe IAG ouvrira cet été une nouvelle ligne entre la Côte d’Azur et l’Andalousie, devenant le seul opérateur à relier Nice et Séville en vol direct.

Vueling a annoncé fin janvier l’ouverture d’une nouvelle route entre Nice et Séville dans le cadre de son programme estival 2026. La compagnie low-cost, filiale du groupe IAG, proposera trois vols hebdomadaires sur cette liaison à partir du 2 juin jusqu’au 24 octobre 2026, les mardis, jeudis et samedis. Cette nouvelle desserte intervient dans un contexte d’expansion du réseau de Vueling au départ des aéroports français.

La liaison Nice-Séville constitue une première pour l’aéroport de la Côte d’Azur, Vueling devenant l’unique compagnie à proposer un vol direct entre les deux métropoles méditerranéennes. Les billets ont été mis en vente dès le 27 janvier dernier avec des tarifs promotionnels débutant autour de 49 euros l’aller simple en tarif de base.

Trois vols hebdomadaires vers la capitale andalouse

Cette nouvelle ligne s’inscrit dans la stratégie de développement de Vueling sur le marché français. La compagnie espagnole opère déjà plusieurs liaisons au départ de Nice vers Barcelone, Valence et Bilbao, renforçant ainsi sa position sur les destinations ibériques depuis l’aéroport azuréen. Pour les voyageurs niçois, cette ouverture facilite l’accès direct à Séville et à l’ensemble de l’Andalousie, une région touristique majeure du sud de l’Espagne. La capitale andalouse, quatrième ville du pays, attire notamment pour son patrimoine architectural exceptionnel, avec des monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO comme l’Alcazar, la cathédrale de Séville et la Giralda.