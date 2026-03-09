Monaco célèbre un record mondial durable en jet-ski

Monaco célèbre les champions de l’UIM de motonautisme : reconnaissance internationale pour le premier record mondial de longue distance durable en jet-ski de Massimiliano Mordenti.

Le 7 mars dernier, la Principauté de Monaco a accueilli la cérémonie annuelle de remise des prix de l’UIM – Union Internationale Motonautique, la fédération internationale qui régit les sports motonautiques. Cet événement réunit chaque année pilotes, organisateurs et représentants des principales fédérations internationales et mondiales afin de célébrer les champions de la saison sportive.

La soirée, qui s’est déroulée en présence de plus de 200 invités – athlètes, officiels de course, promoteurs d’événements ainsi que représentants du monde entrepreneurial – a vu la remise de prix aux protagonistes des différentes disciplines de la motonautique mondiale : de l’offshore aux compétitions de circuit, de l’aquabike à la série électrique E1, jusqu’à la navigation de plaisance.

La cérémonie de remise des prix des Champions du Monde UIM 2026 © Offroad Club Monaco

La cérémonie de remise des prix de l’UIM 2026 © Offroad Club Monaco

Parmi les moments les plus marquants de la cérémonie figurait également une distinction présentant plusieurs particularités, notamment le premier record reconnu dans la catégorie longue distance pour le jet-ski, ainsi que sa valeur encore plus significative en matière de durabilité, le pilote ayant choisi d’utiliser du bioéthanol écologique à 100 % plutôt que de rechercher la performance absolue. Cette distinction a été remise par le président de l’UIM à Massimiliano Mordenti, pilote de la Fédération Monégasque Motonautique et CEO et cofondateur – avec son épouse Erminia Fezia Mordenti, directrice opérationnelle de l’Offroad Club Monaco, également présente lors de la cérémonie – pour le record mondial de longue distance réalisé le 15 septembre 2025.

L’exploit, officiellement homologué par l’UIM, a vu le pilote Mordenti parcourir 160 kilomètres en mer ouverte, dans des conditions météorologiques non idéales, en partant du Yacht Club de Monaco, en contournant l’île Gallinara, en Ligurie, puis en revenant en Principauté, complétant la traversée de 160 km en 3 heures, 23 minutes et 29 secondes.

Au-delà de la performance sportive, ce qui rend ce record particulièrement significatif est sa forte valeur symbolique et technologique : l’intégralité de la navigation a été réalisée avec un jet-ski alimenté à 100 % au bioéthanol, dans le strict respect des conditions de sécurité requises et du règlement directeur de l’UIM, démontrant concrètement comment innovation, performance et respect de l’environnement peuvent coexister même dans les sports motorisés, toujours dans le respect de la discipline et de la sécurité.

Cet aspect a d’ailleurs été souligné au cours de la soirée par l’UIM elle-même, qui a reconnu le caractère pionnier de l’initiative et en a salué la dimension environnementale.

Erminia Fezia Mordenti Directrice Opérationnelle de l’O.C.M. – Lucrezia Mordenti – Massimiliano Mordenti © Offroad Club Monaco

Le record, conçu et organisé par l’Offroad Club Monaco, avec la participation active et essentielle de la Fédération Monégasque Motonautique et sous la supervision de l’UIM, a également impliqué des partenaires institutionnels et académiques, avec le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco et le patronage de l’Ambassade d’Italie à Monaco.

Un élément clé du défi a également été le développement d’un système innovant de ravitaillement en mer ouverte, conçu par l’ingénieur Andrea Pezzini de Floating Life, afin d’éviter toute dispersion de carburant dans l’écosystème marin: une solution technique pensée précisément pour accompagner l’utilisation du bioéthanol et démontrer comment la recherche peut contribuer à rendre la pratique des sports nautiques plus durable.

Plus qu’un simple record sportif, cette initiative représente une synthèse de la philosophie de l’Offroad Club Monaco, une organisation née en Principauté avec l’objectif de promouvoir un sport capable d’aller au-delà de la seule performance et de s’associer à la communication des valeurs écologiques que la Principauté promeut depuis toujours. L’O.C.M. conçoit en effet l’aventure « off-road » – en mer comme sur terre – comme un espace d’exploration, de relations humaines et de respect de l’environnement, inspiré par la tradition des grands pionniers de l’histoire monégasque et internationale, en traçant une nouvelle route grâce à la cartographie de points GPS.

Mario Rossi Conseil d’administration de la Fédération Monégasque Motonautique- Erminia Fezia Mordenti Directrice Opérationnelle de l’O.C.M. – Massimiliano Mordenti CEO de l’O.C.M © Offroad Club Monaco

Erminia Fezia Mordenti – Massimiliano Mordenti – Gianfranco Rossi Président de la Fédération Monégasque Motonautique – Gérard Pouget secrétaire général de la Fédération Monégasque Motonautique © Offroad Club Monaco

Dans cet esprit s’inscrit également la devise « The Wake of Monaco » : un sillage qui part de la Principauté pour atteindre de nouveaux horizons et relever des défis sportifs et culturels, s’enrichissant des interactions humaines et diffusant des valeurs de passion pour le sport, de cohésion entre des personnes différentes, unies dans la paix et dans le respect de l’environnement, avant de revenir toujours enrichis chez soi – qui, pour l’O.C.M., est Monaco.

La reconnaissance reçue lors de la cérémonie de l’UIM prend ainsi une signification qui dépasse le simple résultat sportif : elle représente la confirmation que l’innovation, la responsabilité environnementale et l’esprit sportif peuvent avancer dans la même direction, traçant une nouvelle route pour l’avenir des sports de plein air.

Premier Record du Monde Offshore Longue Distance 160 km – jetski 100 % bioéthanol © Offroad Club Monaco

Le pilote récompensé, Massimiliano Mordenti, interviewé après la cérémonie, a exprimé ses remerciements en particulier à la Fondation Prince Albert II de Monaco pour son patronage, ainsi qu’à l’Ambassade d’Italie à Monaco, représentée par S.E. Manuela Ruosi.

Il a également remercié l’UIM, représentée par son président M Raffaele Chiulli, ainsi que la Fédération Monégasque Motonautique, qui a joué un rôle central grâce à l’engagement de son président Gianfranco Rossi, du secrétaire général Gérard Pouget, ainsi que des commissaires présents à bord : Philippe Palmero, président de la Commission Aquabike, et Philippe Orecchia, vice-président de la Fédération.

Ce succès repose également sur l’engagement du groupe de travail et de l’équipe de l’Offroad Club Monaco, qui remercie également les mécaniciens, le médecin urgentiste, le sauveteur, les chronométreurs ainsi que l’embarcation de support.

Un remerciement particulier est adressé à Madame Erminia Fezia Mordenti , directrice opérationnelle de l’Offroad Club Monaco, pour son rôle essentiel de coordination et de suivi de tous les aspects techniques et administratifs liés à la réglementation de l’UIM (Union Internationale Motonautique).

Au nom de l’Offroad Club Monaco, une profonde gratitude est également exprimée au Yacht Club de Monaco, qui a accueilli le départ et l’arrivée de la traversée, offrant dès le premier jour un soutien technique et moral essentiel. Une mention spéciale va à l’ensemble du personnel, et en particulier à Bernard d’Alessandri, directeur général et secrétaire général du Y.C.M., ainsi qu’à Olivier Campana, directeur général adjoint du Y.C.M., pour leur soutien et leur accueil en mer comme à terre lors du retour de la traversée.

Massimiliano Mordenti a également remercié Floating Life, partenaire technique, BPM Exclusive, représentée notamment par son general manager Guido Giovanelli, présent dans la salle, ainsi que la marque Sundek, qui a soutenu l’aventure en équipant le pilote et l’équipe.

Maxime Nocher – Elena Giovannelli – Guido Giovannelli CEO BPM Exclusive – Cristina Veronese – Massimiliano Mordenti CEO de l’O.C.M. – Erminia Fezia Mordenti Directrice Opérationnelle de l’O.C.M. – Francesco Castellacci – Sandra Marsan © Offroad Club Monaco

Dans la continuité de cette vision multidisciplinaire, l’Offroad Club Monaco a également annoncé un important rendez-vous académique : l’atelier scientifique et culturel international intitulé « Héritage historique, traditions culturelles et patrimoine environnemental de la Méditerranée, de la fondation de la Principauté de Monaco aux défis sportifs et technologiques du temps présent », qui se tiendra le 11 mars 2026 dans la salle de conférences du Musée Océanographique de Monaco.

Organisé par le Comité scientifique et académique permanent de l’Offroad Club Monaco, en collaboration avec le Musée Océanographique, l’événement se déroulera sous le patronage de la Fondation Prince Albert II de Monaco, avec le patronage de l’Ambassade d’Italie à Monaco, et en partenariat avec la Mairie de Monaco.

Le workshop réunira des enseignants et des chercheurs provenant de neuf universités européennes et internationales, afin d’explorer, dans une perspective interdisciplinaire et « hors des sentiers battus », le patrimoine historique, culturel, sportif, entrepreneurial et environnemental de la Méditerranée, depuis les origines de la Principauté jusqu’aux nouveaux défis sportifs, technologiques et durables du présent.