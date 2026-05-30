Une nouvelle adresse du luxe vintage fait son apparition à Monaco

Collection de bijoux sur mesure, de pierres de couleur et de diamants rares présentée par Grygorian Gallery © grygorian.com

Monaco s’apprête à accueillir une nouvelle référence dans l’univers du luxe vintage et de la haute joaillerie contemporaine avec Grygorian Gallery, une maison dédiée aux collectionneurs internationaux et aux amateurs de pièces d’exception.

Située au sein du prestigieux Palais de la Scala, à la Galerie Charles Despeaux (1 avenue Henry Dunant), cette adresse s’inscrit dans le paysage monégasque comme un nouvel espace confidentiel consacré aux objets rares, au patrimoine joaillier et à la culture du collectionnisme.

Fondée par Eduard Grygorian, professionnel fort de plus de quinze ans d’expérience au sein de maisons de joaillerie internationales telles que Chaumet, Boucheron et David Yurman, Grygorian Gallery repose sur une approche curatoriale exigeante du luxe. Plus d’informations sur l’univers de la maison sont disponibles sur le site officiel de Grygorian Gallery. Chaque pièce est sélectionnée selon des critères stricts de provenance, d’authenticité, de qualité d’exécution et de valeur historique, reflétant une vision où le bijou et l’objet horloger deviennent de véritables témoins culturels.

Une présence internationale déjà établie

Dans le cadre de son développement international, la maison opère déjà à travers une plateforme en ligne dédiée aux collectionneurs du monde entier, offrant un accès à une sélection rigoureusement curatée de bijoux vintage, pièces signées, montres de collection, diamants certifiés et pierres précieuses rares. Chaque pièce est choisie pour son caractère exceptionnel, sa rareté et la précision de sa documentation, avec une attention particulière portée à la transparence et au contexte historique.

Parallèlement, Grygorian Gallery s’inscrit activement dans la communauté professionnelle internationale en participant à des événements majeurs du secteur tels que le New York City Jewelry & Watch Show, GemGenève, le Hong Kong International Jewellery Show ainsi que le Miami Beach Antique Show, où se développe un dialogue direct avec les collectionneurs, les experts et les acteurs du marché mondial de la haute joaillerie.

Grygorian Gallery propose également un ensemble complet de services spécialisés couvrant l’ensemble du cycle des objets de haute valeur : acquisition et consignation, conseil en collection, création de bijoux sur mesure, expertise, restauration, vérification d’authenticité ainsi qu’un accompagnement personnalisé des collectionneurs et investisseurs.

Une approche fondée sur la connaissance et la transmission

Comme le souligne son fondateur, Eduard Grygorian : « Nous ne considérons pas les bijoux comme de simples objets, mais comme des fragments de mémoire et de savoir-faire, appelés à continuer leur histoire entre les mains de nouveaux collectionneurs. »

Dans cette approche, Grygorian Gallery s’impose comme une maison fondée sur la recherche, la rigueur documentaire et la confiance, où chaque pièce est pensée comme un lien entre patrimoine et modernité, inscrite dans une continuité naturelle entre héritage et création contemporaine.