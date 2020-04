Vino, cibo e mente: Gli esperti del Gruppo Monte-Carlo Sbm rivelano i loro segreti

Questa settimana, la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (Sbm) offre attività lenitive per voi e la vostra famiglia. La Sbm offre tre incontri con esperti di enologia, cucina e meditazione, ma anche, fin dall’inizio del confinamento, i suoi suggerimenti su ciò che si può leggere, vedere e ascoltare.

Divertirsi: incontro con l’enologia

Tre esperti della Sbm condivideranno i loro segreti per permettervi di avvicinarvi all’enologia in piena fiducia. Come scegliere una bottiglia, come servire il vino e come curare la propria cantina secondo le regole dell’arte? Per saperne di più, seguite le guide di Patrice Frank, chef sommelier dell’Hôtel de Paris Monte-Carlo, Gennaro Iorio, responsabile della cantina, e Bruno Scavo, chef sommelier.

Assaporare: incontro con Pascal Garrigues, Chef de Cuisine di Monte-Carlo Beach

Sui balconi o nei giardini, è il momento di iniziare a piantare. Anche in tempi d’isolamento, soprattutto in primavera, ci si può rimboccare le maniche. Chi ha il pollice verde non esiterà a dirci che l’orto è rilassante e un ottimo modo per combattere la noia del confinamento. Pascal Garrigues presenta i suoi quattro consigli pratici per creare un orto. Non ha dimenticato chi non ha un giardino, con consigli su come coltivare un incredibile orto sul suo balcone.

Sentirsi bene: incontro con Marina Bordet, insegnante di yoga, pilates e fitness

Se volete assaporare il momento presente e il senso di pienezza, questa esperienza è fatta per voi. Marina Bordet inizia la gente alle gioie della meditazione. La meditazione ha molteplici virtù, rigenera il corpo e la mente, riduce lo stress e l’ansia, favorisce il sonno ristoratore, migliora l’umore, sviluppa la concentrazione e rafforza il sistema immunitario. Tanti buoni motivi per iniziare questa pratica. Marina Bordet, professore del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, vi dà i consigli necessari per scoprire e sviluppare quest’arte della mente.

Leggere, vedere, sentire

Ogni settimana il team del Sbm propone le sue raccomandazioni per iniettare un po’ più di cultura nella nostra vita.

Cosa leggere: Storia del Principato di Monaco di Thomas Fouilleron

Con questa dettagliata storia di Montecarlo, dalla preistoria ai giorni nostri, potrete godervi la Rocca senza uscire.

Cosa vedere: I film di Alfred Hitchcock, La mano nel colletto o Il crimine era quasi perfetto…

Per una riscoperta dei film dell’uomo ispirati a Grace Kelly, sedetevi e godetevi le opere classiche di Hitchcock!

Cosa vedere (con la famiglia!): Madagascar 3

In questo filmato possiamo vedere un inseguimento che si svolge a Le Rocher, nel famoso tunnel utilizzato dai piloti durante il Gran Premio di Formula 1.

Cosa ascoltare: Il Podcast SBM Monte Carlo

Vi immerge nell’atmosfera di Monte-Carlo Beach, restando a casa vostra!