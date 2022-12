Il Villaggio di Natale vi porta a Spitsbergen. Scoprite le attività previste durante le feste

Ruota panoramica, laboratori creativi, stand gastronomici, fuochi d'artificio: a Monaco il mese di dicembre si preannuncia ricco di eventi.

In occasione del Natale, il Comune di Monaco si è dato da fare e ha messo in programma numerose attività per tutto il mese nel porto di Monaco. La Principessa Charlène, il Principe Ereditario Jacques, la Principessa Gabriella e Charlotte Casiraghi erano presenti venerdì scorso all’ inaugurazione del Villaggio di Natale.

Quest'anno, il mercatino di Natale porta i suoi visitatori in viaggio a Spitsbergen, una grande isola norvegese nel cuore dell'Oceano Artico ben nota al Principe Alberto I per le sue numerose spedizioni scientifiche. Trichechi, narvali, orsi polari e pinguini fanno tutti parte dell'atmosfera magica e innevata di Spitsbergen. Il Principe Alberto I, rappresentato da una colossale statua di 6 metri, si assicura che le celebrazioni natalizie siano un successo.

Un villaggio in festa

Fino al 2 gennaio 2023, il Quai Albert I ospiterà 21 stand gastronomici, 21 chalet con bancarelle, giostre, ma anche concerti che si terranno tutti i venerdì. La ruota panoramica fa il suo grande ritorno: non c'è modo migliore per scoprire il Principato da una nuova prospettiva.

A partire dal 17 dicembre, il villaggio ospiterà ogni pomeriggio diverse attività a tema. Ogni fine settimana saranno organizzati laboratori creativi per immergersi nell'atmosfera natalizia e creare splendide decorazioni fai da te. Il 31 dicembre, il Comune ha organizzato una "Grande festa di Capodanno" con un concerto del gruppo Benty Brothers Music e uno spettacolo pirotecnico allo scoccare della mezzanotte.

Per rispettare l'impegno nei confronti dell'ambiente, gli 800 alberi di Natale del villaggio saranno trasformati in compost e i mozziconi di sigaretta gettati negli eco-posaceneri saranno riciclati.

Il Villaggio è aperto tutti i giorni della settimana dalle 11:00 alle 22:00 e fino alle 23:00 il venerdì, il sabato e durante tutte le vacanze scolastiche.

Maggiori informazioni: Comune di Monaco