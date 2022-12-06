Рождественская деревня приглашает в путешествие на Шпицберген. Что ждет посетителей в дни праздников?

Колесо обозрения, мастер-классы, угощения, фейерверки — декабрь в Монако обещает быть праздничным.

Рождество мэрия Монако готовит с размахом, и в течение всего декабря в порту Монако состоится множество событий. Княгиня Шарлен, Наследный Принц Жак, Принцесса Габриэлла и Шарлотта Казираги (Charlotte Casiraghi) в минувшую пятницу торжественно открыли Рождественскую деревню.

В этом году Рождественский базар переносит гостей на норвежский остров Шпицберген в Северном Ледовитом океане, хорошо известный благодаря Князю Альберу I и его многочисленным научным экспедициям. Моржи, нарвалы, белые медведи и пингвины создают волшебную атмосферу заснеженного Шпицбергена. Сам Князь Альбер I в виде колоссальной шестиметровой статуи следит за тем, чтобы в Деревне царил праздничный дух Рождества.

Праздничная деревня

До 2 января 2023 года на набережной Альбера I будут действовать 21 лавочка с угощениями, 21 шале с сувенирами и карусели. Каждую пятницу вас ждут концерты. Вернулось колесо обозрения, и нет ничего лучше, чтобы взглянуть на Княжество под другим углом.

Начиная с 17 декабря, ежедневно во второй половине дня в деревне будут проходить тематические гуляния. Творческие мастер-классы по выходным позволят погрузиться в атмосферу Рождества; благодаря им вы научитесь сами создавать чудесные украшения. 31 декабря мэрия проведет «Большой Сочельник». Вас ждет концерт группы Benty Brothers Music, а в полночь будет дан праздничный фейерверк.

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Ради заботы об окружающей среде 800 елей, украшающих Рождественскую деревню, пойдут на компост, а окурки сигарет, брошенные в экопепельницы, будут переработаны.

Деревня открыта с 11 до 22 часов ежедневно, по пятницам и субботам, а также в дни школьных каникул – до 23 часов.

Более подробная информация: Мэрия Монако