Княжеское правительство адаптируется к энергетическому кризису.

После презентации тарифных потолков и советов физическим и юридическим лицам по сокращению расходов на электроэнергию правительство подает пример, в частности, жертвуя монакским катком. Традиционный каток потребляет очень много электроэнергии: он располагается под открытым небом, а погода в Монако скорее теплая.

Но свято место пусто не бывает! На месте бассейна водного стадиона «Ренье III» вместо катка будет раскинут роллердром «Roller Station». У вас нет роликовых коньков? Это не проблема! Их можно получить на месте.

Таким образом, мероприятие «Ice Party», намеченное на 7 декабря на катке для школьников и резидентов Монако 12-17 лет и организованное мэрией в рамках коммунального проекта для юниоров, будет заменено на «Roller Party».

Расписание и тарифы

Расписание

С 02/12/22 по 16/12/22: с понедельника по четверг с 12:00 до 21:00 – в пятницу и субботу с 12:00 до 22:30. 07/12/22 (Roller Party): с 12:00 до 17:00. 11/12/22 (Giru di Natale): с 13:00

С 17/12/22 по 02/01/23 – школьные каникулы: с понедельника по воскресенье с 12:00 до 22:30. 24/12/22: с 12:00 до 19:30. 31/12/22: с 12:00 до 01:00.

С 03/01/23 по 26/02/23: ежедневно с 12:00 до 21:00. 12/02/23 (Monaco Run): с 13:00.

Тарифы