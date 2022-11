Pour faire face à la crise énergétique, le Gouvernement Princier s’adapte.

Après avoir présenté son bouclier tarifaire et donné quelques conseils aux particuliers et entreprises pour alléger leur facture d’électricité, le Gouvernement donne l’exemple et sacrifie notamment la patinoire. Bien qu’elle soit traditionnelle, elle est aussi particulièrement énergivore, notamment parce qu’elle est en plein air, et que les températures par chez nous sont plutôt douces.

Pas question pour autant de ne rien faire ! En lieu et place de la piscine du stade nautique Rainier III, une « Roller Station » sera installée en remplacement de la piste de glace. Pas de panique si vous ne possédez pas de rollers, des paires seront à la disposition des visiteurs.

De même, la « Ice Party » prévue le 7 décembre à la patinoire pour les écoliers et résidents de Monaco de 12 à 17 ans, organisée par la Mairie dans le cadre du Projet Communal Junior, sera remplacée par la « Roller Party ».

Horaires et tarifs

Horaires d’ouverture

Du 02/12/22 au 16/12/22 : du lundi au jeudi de 12 heures à 21 heures – vendredi et samedi de 12 heures à 22h30. Le 07/12/22 (Roller Party) : ouverture de 12 heures à 17 heures. Le 11/12/22 (Giru di Natale) : ouverture à 13 heures

Du 17/12/22 au 02/01/23 – vacances scolaires : du lundi au dimanche de 12 heures à 22h30. Le 24/12/22 : ouverture de 12 heures à 19h30 et le 31/12/22 : ouverture de 12 heures à 1 heure du matin

Du 03/01/23 au 26/02/23 : tous les jours de 12 heures à 21 heures. Le 12/02/23 (Monaco Run) : ouverture à 13 heures.

Tarifs