Après avoir été privés de festivités pendant de longs mois à cause du Covid-19, les jeunes de la Principauté comptent bien se rattraper ! La Mairie a présenté ce jeudi matin les trois grands événements à venir, imaginés par les adolescents du Collège Charles III.

À l’occasion de la 5ème édition du Projet Communal Junior (PCJ), les collégiens de la classe de 4ème du Collège Charles III ont imaginé plusieurs animations pour la rentrée, accessibles gratuitement ou à petits prix. « Quand une idée retenait plusieurs voix dans la classe, les élèves se regroupaient pour mettre en place le projet, avec un petit budget de financement, des dates prévues… Comme si c’est eux qui l’organisaient de A à Z », explique le professeur Sylvie Leporati.

Sur les six projets présentés et validés par le Conseil communal, trois ont été retenus. Les voici :

17 septembre : un jeu de rôle inspiré d’Among Us

Le premier est programmé le samedi 17 septembre. L’idée est de reproduire le jeu virtuel Among Us, dont le succès s’est développé pendant le premier confinement, dans la réalité, et plus précisément sur la pelouse du Parc Princesse Antoinette. Une belle façon de faire sortir les gamers !

L’objectif du jeu est simple : identifier et dénoncer les imposteurs au sein d’une même équipe tout en ayant des missions à accomplir ensemble. Stratégie, casse-tête, mystère… Les jeunes auront du fil à retordre pour démasquer les bonimenteurs !

L’événement est destiné aux jeunes de 10 à 17 ans scolarisés en Principauté et se déroule de 9h30 à 18 heures. Les inscriptions sont obligatoires.

31 octobre : Halloween Party

Toiles d’araignées et fantômes, les services de la Mairie envisagent de mettre le paquet en matière de décoration pour cette soirée qui se déroulera à l’Espace Léo Ferré le soir du 31 octobre. La fête commencera à 18 heures et s’étalera jusqu’à 22 heures. Pratique, le lendemain est férié ! Côté animations, l’ambiance sera assurée par un DJ.

Comme dans toutes les soirées Halloween qui se respectent, les participants doivent venir déguisés. Un Photo Booth permettra d’immortaliser les tenues les plus effrayantes.

Une participation de 15€ leur sera demandée. Elle comprend les softs à volonté et une assiette de nourriture. Un bar à bonbons sera également à la disposition des fêtards. C’est quand même le b.a.-ba pour Halloween, non ?

À noter que seuls les scolaires et résidents à Monaco de la 6ème à la 4ème peuvent participer à cette Halloween Party.

7 décembre : la fête sur la patinoire « Ice Party »

Pour cette dernière soirée, le cadre sera magique. Les adolescents danseront, les patins aux pieds, sur la patinoire de Monaco. Inspirée de la Splash Party, cette Ice Party aura lieu le mercredi 7 décembre, la veille du 8 décembre qui est aussi un jour férié. Les jeunes n’auront donc pas à se soucier du réveil le lendemain matin et pourront faire la fête jusqu’à 23h30.

Autour de la patinoire, les 12/17 ans retrouveront toutes sortes d’animations, le Photo Booth, et quelques friandises.

Là aussi, une participation de 15€ sera demandée.