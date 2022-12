Le Village de Noël vous fait voyager au Spitzberg, découvrez les activités prévues pour la fin d’année

Grande roue, ateliers créatifs, stands alimentaires, feu d'artifices : décembre s'annonce festif à Monaco.

Pour Noël, la Mairie de Monaco voit les choses en grand et prévoit de nombreuses activités tout le mois de décembre sur le port de Monaco. La Princesse Charlène, le Prince Héréditaire Jacques, la Princesse Gabriella et Charlotte Casiraghi étaient sur les lieux vendredi dernier pour inaugurer le Village de Noël.

Pour cette année, le marché de Noël fait voyager ses visiteurs au Spitzberg, grande île norvégienne au cœur de l'océan Arctique, bien connu du Prince Albert Ier, de par ses nombreuses expéditions scientifiques. Morses, licornes des mers, ours polaire et pingouins s'y côtoient pour participer à l'ambiance magique et enneigée du Spitzberg. Le Prince Albert Ier, sous les traits d'une statue colossale de 6 mètres, veille à la bonne ambiance des célébrations de Noël.

Un village en fête

Jusqu'au 2 janvier 2023, le quai Albert Ier accueillera 21 stands alimentaires, 21 chalets de ventes, des manèges mais aussi des concerts chaque vendredi. La grande roue signe son grand retour, rien de tel pour découvrir la Principauté d'un nouveau point de vue.

A partir du 17 décembre, le village accueillera chaque après-midi des déambulations avec des thèmes différents. Des ateliers créatifs vont être organisés tous les week-ends pour se plonger dans l'ambiance de Noël et créer soi-même de magnifiques décorations. Le 31 décembre, la Mairie organise une « Grande soirée Réveillon » avec un concert du groupe Benty Brothers Music et un grand feu d'artifice tiré à minuit.

Pour respecter ses engagements en faveur de l'environnement, les 800 sapins de Noël du village seront transformés en compost et les mégots de cigarettes déposés dans les éco-cendriers seront recyclés.

Le Village ouvre ses portes de 11 heures à 22 heures tous les jours de la semaine et jusqu'à 23 heures les vendredis et samedis, ainsi que pendant toutes les vacances scolaires.

Plus d'informations : Mairie de Monaco