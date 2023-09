Scoprite la storia del treno tra Monaco e La Turbie e la sua tragica fine

Fino al 1932, anno del tragico incidente, esisteva un collegamento ferroviario tra La Turbie e il Principato che passava per Beausoleil.

Facciamo un salto indietro di 130 anni. L’ambizioso progetto di collegare Monaco a La Turbie è rimasto in sospeso per oltre 10 anni. Le concessioni arrivano una dopo l’altra, ma le autorità locali e le tensioni interne non permettono di procedere. Nel 1893 i lavori vengono finalmente avviati e la linea viene riconosciuta di interesse pubblico. La “Compagnie du chemin de fer d’intérêt local à crémaillère de La Turbie (Righi d’hiver)” incarica un ingegnere svizzero, il signor Stockalper, di tracciare il percorso. Con il sistema a cremagliera, i passeggeri avrebbero viaggiato a una velocità di 7 km/h, coprendo i 2,5 km che separano Monaco da La Turbie in circa venti minuti. La linea viene inaugurata il 10 febbraio 1894.

Per gli abitanti del luogo, è una vera benedizione. Il comune di La Turbie, incastonato tra la Francia e Monaco, soffre della mancanza di collegamenti tra i due Stati. L’unico percorso possibile era quello di Roquebrune-Cap-Martin e della strada romana che costeggia il mare.

Passeggeri che salgono e scendono dalla carrozza alla stazione di La Turbie. © Collezione Jean-Paul Bascoul

Impresa tecnica

La particolarità di questo percorso è il dislivello di 450 metri che separa i due comuni. Lo storico e docente Jean-Claude Volpi, autore di tre libri sull’argomento, qualche anno fa ha posto ai colleghi di France 3 una domanda che un po’ tutti si sono fatti: “Come potevano pensare, all’epoca, di poter superare la montagna e far viaggiare in salita un treno che solitamente si muove in piano?

Al centro delle due rotaie, si può vedere la terza dove la cremagliera spinge la locomotiva per viaggiare in salita. © Collezione Jean-Paul Bascoul

Per rispondere a questa domanda, occorre esaminare la cremagliera, un dispositivo meccanico provvisto di denti. È il cuore delle ferrovie che portano il suo nome, la terza rotaia che spinge la locomotiva su terreni in pendenze fino al 48%. Una o più ruote dentate formano un ingranaggio con la cremagliera e danno al treno l’aderenza necessaria per superare queste salite. La scommessa è stata vinta e i primi passeggeri si sono meravigliati della facilità con cui hanno potuto raggiungere La Turbie, a 500 metri sul livello del mare.

Le carrozze passeggeri potevano trasportare fino a 60 persone. © Collezione di Jean-Paul Bascoul

Il treno si fermava alle stazioni di Bordina e Riviera Palace, che per un anno, dal 1903 al 1904, furono servite anche da un altro tram a cremagliera. Questo collegava la Rue des Iris di Monte-Carlo al Riviera Palace.

Le due cremagliere si incontrano alla stazione di Bordina. © Collezione Jean-Paul Bascoul

L’incidente della cremagliera

La ferrovia a cremagliera, però, vedrà la sua fine a causa di un incidente avvenuto l’8 marzo 1932. Un treno sta scendendo da La Turbie, passando davanti alla stazione di Monte-Carlo alta, quando l’asse che porta la ruota dentata si rompe. Senza freni, la locomotiva si ritrova così nella stazione bassa. Quel giorno persero la vita due persone, il macchinista e il capotreno, tre turisti rimasero gravemente feriti e la linea venne definitivamente dismessa.

Lo spaventoso incidente dell’8 marzo 1932 fu doppiamente fatale. © Collezione Jean-Paul Bascoul

A La Turbie sono ancora presenti i resti della ferrovia. La linea è ancora visibile tra la Moyenne Corniche e la base della salita della cremagliera. Per quanto riguarda la stazione, ora è diventata una caserma dei pompieri. Solo qualche anno fa, il sindaco della città, Jean-Jacques Raffaele, ha chiesto il ritorno di questa particolare linea ferroviaria, che è rimasta impressa nella memoria della gente per quasi 40 anni.

