Трагический рейс: история железнодорожной линии между Монако и Ля-Тюрби.

В течение почти 40 лет между Ля-Тюрби и Монако функционировала железнодорожная линия. © Коллекция Жан-Поля Баскуля.

До трагического несчастного случая в 1932 году между Ля-Тюрби, Княжеством и Босолеем существовало железнодорожное сообщение.

Перенесемся на 130 лет назад. Амбициозный проект железнодорожного сообщения между Монако и Ля-Тюрби вот уже 10 лет пылится на полке. Одни посредники сменяются другими, но местные власти и внутренние противоречия положили конец обсуждениям. В 1893 году проект, наконец, сдвигается с мёртвой точки: линии присваивается статус отвечающей общественным интересам. «Компания местных зубчатых железных дорог Ля-Тюрби (Righi d’hiver)» поручает швейцарскому инженеру Стокалперу проект маршрута. Благодаря реечной системе пассажиры передвигались со скоростью 7 км/ч и за двадцать минут проезжали 2,5 км, разделяющих Монако и Ля-Тюрби. Торжественное открытие состоялось 10 февраля 1894 года.

Для местных это стало настоящим спасением. Муниципалитет Ля-Тюрби, зажатый между Францией и Монако, страдал от отсутствия связи между двумя государствами. Единственный доступный маршрут вёл через Рокебрюн-Кап-Мартен и затем по старой римской дороге вдоль моря.

Посадка и высадка пассажиров из поезда на вокзале в Ля-Тюрби. © Коллекция Жан-Поля Баскуля.

Технический прогресс

Особенностью этого маршрута является 450-метровый перепад высот, разделяющий две коммуны. Историку и лектору Жан-Клоду Вольпи, автору трех книг на эту тему, не давал покоя один общий вопрос. Несколько лет назад он задал его нашим коллегам из France 3: «Как можно было представить, что в то время можно было победить горы и заставить локомотив подниматься вверх, хотя обычно он перемещался строго горизонтально?»

Между двумя рельсами можно заметить третий, по которому стойка толкает локомотив на гравийные склоны. © Коллекция Жан-Поля Баскуля.

Решение проблемы нашлось благодаря рейке – механизму с зубчатыми колесами, который, кстати, и дал название особому виду железнодорожного полотна — зубчатой железной дороге (прим.пер.: одно из значений слова « crémaillère » — зубчатая рейка). Реечный рельс прокладывался посередине между двумя обычными рельсами, дополняя их и позволяя локомотиву подниматься по склонам с углом до 48%. Зубчатые колеса взаимодействовали с рейкой, обеспечивая тягу для подъема. Первые пассажиры были поражены, как легко они достигали Ля-Тюрби на высоте 500 метров.

Как на открытке: вокзал Монако-Монте-Карло

Пассажирские вагоны могли перевозить до 60 человек. © Коллекция Жан-Поля Баскуля

Поезда останавливались на станции Бордина и вокзале Ривьера Палас. С 1903 по 1914 год там также функционировал трамвай, оснащённый зубчато-реечным приводом. Он курсировал между улицей Ирис в Монте-Карло и Ривьера Палас.

Два поезда, оснащённые зубчато-реечным механизмом, прибывают на станцию Бордина. © Коллекция Жан-Поля Баскуля

Трагическая авария

8 марта 1932 года на железнодорожной линии произошла страшная катастрофа. Поезд, направлявшийся из Ля-Тюрби, столкнулся с технической проблемой после прохождения станции Монте-Карло из-за поломки оси зубчатого колеса. Из-за отказа тормозов локомотив сошёл с рельсов и врезался в станцию. В этой аварии погибли машинист и проводник, а трое туристов получили тяжелые ранения. После этого инцидента линия была закрыта.

Трагическая авария 8 марта 1932 года оказалась вдвойне фатальной. © Коллекция Жан-Поля Баскуля

В Ля-Тюрби сохранились следы этой исторической железной дороги. Линия до сих пор прослеживается между средней горной дорогой (Moyenne Corniche) и началом подъема на Chemin de la Crémaillère. Там, где когда-то была станция, сейчас расположена пожарная часть. Недавно мэр города Жан-Жак Раффаэль (Jean-Jacques Raffaele) выразил надежду на возрождение этого легендарного маршрута, который служил населению почти 40 лет.

Как на открытке: монакский трамвай