Как на открытке: монакский трамвай

Фотохроника культовых уголков Монако. Монакскому трамваю много десятилетий. О нем наша статья.

Трамвайная линия Ницца-Ментон через Монте-Карло задумана еще в начале 90-х годов XIX-го века. По примеру французских городов, обраставших трамвайными путями – сначала на лошадиной, затем на механической, а потом и на электрической тяге – Княжество признало необходимость трамвайной линии, проходящей по Монако от старого города (Rocher) до Сен-Роман через Монте-Карло и Казино. Рельеф Княжества представлял проблему: о трамваях на лошадиной или паровой тяге нечего было и думать. Надо было разработать электрический трамвай.

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul)

Первый монакский трамвай встал на рельсы в 1897 году. Инициативу проявил Анри Кроветто – монакский предприниматель, арендатор автомобилей – который объединился для дела с компанией Thomson-Houston. Он основал компанию Compagnie des Tramways de Monaco.

До этого времени Новая компания трамваев Ниццы (SNTN), быстро преобразовавшаяся в компанию Трамваи Ниццы и побережья (TNL), не могла рассчитывать на то, чтобы уступить линию Ницца-Ментон через Монако, так как Монако не входило во французскую юрисдикцию. «Вагоны должны обязательно иметь такую же элегантную конструкцию, как и вагоны в Монако, и быть идентичного типа», говорилось в отчете Департаментской комиссии по градостроительству от 20 августа 1897 года.

© Jean-Paul Bascoul

Вернемся в Княжество! Главная линия шла от вокзала Монако через площадь Place d’Armes, спускалась вдоль Avenue du Port по Boulevard de la Condamine, поднималась в Монте-Карло, проходила мимо Казино и Дворца изящных искусств до самого верха его садов. Линия доходила до квартала La Rousse, более широко известного как Сен-Роман (Saint-Roman). Параллельно с этим было проложено ответвление до Place de la Visitation в старом городе (Rocher). Второе ответвление шло до вокзала Монте-Карло по Avenue des Citronniers и Rue des Spéluges.

© Jean-Paul Bascoul

Испытания начались 27 марта 1898 года и закончились успехом. Несмотря на аварию, произошедшую 11 апреля, линия была торжественно открыта 14 апреля в присутствии Князя Альбера I и властей Княжества. По информации издания Journal de Monaco Князь был удовлетворен: «Его светлость занял место в первом [вагоне, прим. ред.], изящно украшенном цветами и гербом Гримальди на переднем капоте (…). По прибытии в Сен-Роман Князь заявил о своем удовлетворении и выпил бокал шампанского с приглашенными».

© Jean-Paul Bascoul

Длина вагонов была 8,40 метра, а ширина – 2,12 метра. Они вмещали 36 пассажиров и имели 24 сидячих места на поперечных сидениях. Тем не менее, эксплуатация трамваев осложнялась их технологией тяги – электропитанием по наземным контактам. Надежность питания вызывала сомнения. Если на контакте не было напряжения, вагоны останавливались. Иногда, после прохода трамвая контакты оставались наэлектризованными, что приводило к ударам током пешеходов и лошадей.

Фонвъей – как на открытке!

В 1903 году питание по наземным контактам было заменено на воздушную контактную сеть. По предложению компании TNL Княжество с удовольствием приняло новую технологию, избавлявшую от прежних проблем. Компания Thomson-Houston установила первые столбы и навесила провода в августе 1903 года. 5 ноября установка воздушной контактной сети была закончена. Линия Ницца-Монте-Карло заработала 7 ноября.

La Condamine © Jean-Paul Bascoul

В 1909 году по распоряжению Князя Альбера I компания Compagnie des Tramways de Monaco была поглощена компанией TNL. «Compagnie des Tramways de Nice et du Littoral [SNTN – прим. ред] получает разрешение на проезд ее вагонов и поездов по всей путевой сети Монако (…), а также на посадку и высадку пассажиров», говорилось в соглашении, опубликованном 28 июля 1909 года. Соглашение описывало правила для пассажиров. Некоторые из них действуют до сих пор: «Новые пассажиры должны по первому требованию кондукторов или контролеров предъявить или купить свои билеты». В то время, в зависимости от времени года, трамваи делали по 30-60 ходок в день по линиям Вокзал Монако – Сен-Роман и другим.

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul)

Со временем шарм трамваев потускнел. Автомобилестроение шагнуло далеко вперед, а автомобиль стал основным средством передвижения. 8 мая 1931 года монакское правительство заключило новое соглашение с компанией TNL об устранении трамваев, как только появятся новые автобусы. Автобусы навсегда заменили монакские трамваи.

В течение ХХ века Монако стремительно развивалось, и его старая трамвайная сеть – тому свидетельство. Не отставали и другие кварталы города, и если вы желаете больше об этом узнать, то присоединяйтесь к группе энтузиастов во главе с Жан-Полем Баскуль (Jean-Paul Bascoul) на Facebook, где они делятся своими архивными фотографиями Княжества: Monaco4Ever.