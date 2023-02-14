Как на открытке: вокзал Монако-Монте-Карло

Фотохроника культовых уголков Монако. Сегодня очередь вокзала Монако-Монте-Карло.

После Марселя и Ниццы вокзал Монако-Монте-Карло – третий по величине в Южном регионе. Его ежегодный пассажиропоток – около 2 миллионов человек. Вокзалу, таким как мы его видим сегодня, всего 23 года. Каким был его предшественник, а точнее, предшественники?

Вокзал Монако

© Jean-Paul Bascoul

Первый вокзал начал работать в 1868 году. Пять поездов линии Монако-Ницца связывали два города за 45 минут. Князь Шарль III понимал значение этой железнодорожной линии между Монако и всем остальным побережьем, открывающей доступ в Княжество первым британским, германским и российским туристам. Линия открылась, в частности, благодаря международному соглашению о соединении французских и итальянских железнодорожных линий на территории Монако. Соглашение подписал Наполеон III.

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Официально железнодорожная линия Ницца-Монако-Ментон-Вентимилья была закончена в 1872 году. Для Монако это был огромный шаг вперед на пути признания и привлекательности его маленькой территории, открывающейся внешнему миру.

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul)

Вокзал Монте-Карло

Второй вокзал – Монте-Карло – открылся в Княжестве в 1869 году. Его строительство частично связано с запросом компании Société des Bains de Mer, чтобы ее казино могло принимать богатых курортников. Начиная с 50-х годов ХХ-го века, железнодорожные пути, проходящие по территории Княжества, отводились к северу, для них был прорыт туннель. В 1958 начались гигантские строительные работы. Их целью было прорыть туннель под восточной частью Княжества и постепенно «спрятать» в него все наземные железнодорожные пути.

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul)

Новая ветка протяженностью 3 491 метр заменила часть старых путей, которые больше не представляли для Монако достаточного интереса. Вокзал Монте-Карло закрылся в 1965 году. Он стоял на месте нынешнего отеля Фермон.

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© Jean-Paul Bascoul

Проводка железнодорожных путей под землю позволила освободить 51 000 м2 площади, которую они ранее занимали. «Прокладка железнодорожных путей в туннель была абсолютной необходимостью для начала масштабного градостроительства и обустройства различных кварталов Княжества», заявил Князь Ренье III в день торжественного открытия туннеля. Без этого туннеля квартала Ларвотто сегодня бы не было.

Ларвотто: как на открытке!

© Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul)

После закрытия вокзала Монте-Карло вокзал Монако был переименован в вокзал Монако-Монте-Карло. Затем было построено новое ответвление, чтобы освоить полосу отчуждения железной дороги с восточной стороны туннеля, построенного в 1958-1964 гг. Полоса отчуждения железной дороги – это площадь, занятая железной дорогой с прилегающими участками, входящими в область органов управления.

Торжественное открытие нового вокзала Монако-Монте-Карло в 1999 году – © Жан-Поль Баскуль (Jean-Paul Bascoul)

В результате этого проекта появился нынешний вокзал Монако-Монте-Карло и новый туннель. Строительные работы шли с октября 1993 по конец 1999 года. В том же году открылся новый вокзал над лощиной Святой Девоты. Старый вокзал Монако-Монте-Карло больше не использовался и позже был снесен, освободив еще четыре гектара площади.

Как на открытке: Казино и его площадь

Монако стремительно развивалось в XIX-XX века. Вокзал Монако-Монте-Карло – тому свидетельство. Не отставали от него и другие кварталы города, и если вы желаете больше об этом узнать, то присоединяйтесь к группе энтузиастов во главе с Жан-Полем Баскуль (Jean-Paul Bascoul) на Facebook, где они делятся своими архивными фотографиями Княжества: Monaco4Ever.