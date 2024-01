46ª edizione del Festival del Circo: numeri sempre più spettacolari

Fino al 28 gennaio, venite a scoprire i migliori numeri selezionati dalla giuria del Festival, tutti presentati questo fine settimana. Chi si è aggiudicato il premio più ambito, il Clown d’Or?

La Famiglia Principesca era presente allo spettacolo di sabato, dopo una cerimonia di apertura dedicata al Principe Ranieri III svoltasi il giorno precedente. Quest’anno, l’edizione del Festival Internazionale del Circo è davvero unica. Chiude infatti le commemorazioni del Centenario della nascita del Principe Ranieri III, fondatore del Festival, e segna anche i 50 anni dalla nascita dell’evento.

La Principessa Stéphanie, Presidentessa del Festival, visibilmente emozionata durante la cerimonia di apertura della 46esima edizione. © Manuel Vitali e Frédéric Nebinger

Il giorno dopo è stata organizzata un’intera giornata di spettacoli. Clown, acrobati, addestratori… Una serie di numeri che attendevano con ansia di essere selezionati per aggiudicarsi il Clown d’Or, il più alto riconoscimento conferito durante il Festival. In parallelo, è partita anche l’11esima edizione di New Generation, il Festival per i giovani artisti impazienti di conquistare un Junior d’Or.

Camille Gottlieb, la Principessa Stéphanie, il Principe Alberto II e Louis Ducruet questo sabato al primo spettacolo delle selezioni. ©Manuel Vitali / Frédéric Nebinger

©Manuel Vitali e Frédéric Nebinger

Scoprite i vincitori di questa 46ª edizione:

Clown d’Or:

Charles e Alexandre Gruss – Giocolieri a cavallo e numero in omaggio alla famiglia di Alexis Gruss

Kolev Sisters

Gli elefanti di Elvis e Cvetomira Errani

Junior d’Or:

Wang Mengchen della Jiangsu Acrobatic Troupe

Clown d’Argent:

Duo Disar

Acrobatic Troupe di Wuhan

Amaraa Troupe

Junior d’Argent:

Trixie Zavatta

Clown de Bronze:

Aleksei Goloborodko

White Gotik

Pneumatic Art

Addis Abeba Troupe

Extreme Lights

Junior de Bronze:

Taissyia Demidova

