Самые зрелищные выступления 46-го Международного циркового фестиваля Монте-Карло
Вплоть до 28 января у поклонников циркового искусства есть уникальная возможность увидеть лучшие номера, по мнению жюри фестиваля. Они будут представлены на арене шапито в ближайшие выходные. Кто же получил главный приз — «Золотого клоуна»?
Всё внимание Княжеской семьи было приковано к субботнему шоу после состоявшейся накануне церемонии открытия, посвященной памяти Князя Ренье III. В этом году Международный цирковой фестиваль Монте-Карло не только завершает цикл мероприятий, посвящённый столетию со дня рождения основателя фестиваля Князя Ренье III, но и празднует собственный «золотой» юбилей.
Следующий день полностью был посвящён захватывающим представлениям. Клоуны, акробаты, дрессировщики — множество артистов соревновались за святой Грааль и высшую награду фестиваля — «Золотого клоуна». Параллельно с основной программой начался 11-й по счёту фестиваль «Новое поколение»: конкурс молодых циркачей, которые боролись за обладание «Золотым Юниором».
Представляем вам победителей 46-го Международного циркового фестиваля Монте-Карло:
«Золотой клоун»:
- Шарль и Александр Грюссы – за номер «Жонглёры на лошадях» и вклад в цирковое искусство семьи Алексиса Грюсса
- Сёстры Колев
- Слоны Элвиса и Цветомиры Эррани
«Золотой юниор»:
- Ван Мэнчэн из Акробатической труппы провинции Цзянсу
«Серебряный клоун»:
- Дуэт «Дизар»
- Акробатическая труппа из Уханя
- Труппа Amaraa
«Серебряный юниор»:
- Трикси Заватта
«Бронзовый клоун»:
- Алексей Голобородько
- White Gotik
- Pneumatic Art
- Труппа из Аддис-Абебы
- Extreme Lights
«Бронзовый юниор»:
- Таисия Демидова
Полный список призёров доступен на этом сайте.