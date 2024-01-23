Самые зрелищные выступления 46-го Международного циркового фестиваля Монте-Карло

В этом году «Золотого клоуна» завоевали жонглеры на лошадях Шарль и Александр Грюссы. ©Facebook / Международный цирковой фестиваль Монте-Карло

Вплоть до 28 января у поклонников циркового искусства есть уникальная возможность увидеть лучшие номера, по мнению жюри фестиваля. Они будут представлены на арене шапито в ближайшие выходные. Кто же получил главный приз — «Золотого клоуна»?

Всё внимание Княжеской семьи было приковано к субботнему шоу после состоявшейся накануне церемонии открытия, посвященной памяти Князя Ренье III. В этом году Международный цирковой фестиваль Монте-Карло не только завершает цикл мероприятий, посвящённый столетию со дня рождения основателя фестиваля Князя Ренье III, но и празднует собственный «золотой» юбилей.

Председатель фестиваля Принцесса Стефания с нетерпением ожидает церемонии открытия 46-го по счёту конкурса. @Манюэль Витали и Фредерик Небенже

Следующий день полностью был посвящён захватывающим представлениям. Клоуны, акробаты, дрессировщики — множество артистов соревновались за святой Грааль и высшую награду фестиваля — «Золотого клоуна». Параллельно с основной программой начался 11-й по счёту фестиваль «Новое поколение»: конкурс молодых циркачей, которые боролись за обладание «Золотым Юниором».

«Отец привил мне любовь к цирку»: Принцесса Стефания почтила память Князя Ренье III особой выставкой

Камилла Готлиб, Принцесса Стефания, Князь Альбер II и Луи Дюкрюэ в минувшую субботу на первом отборочном представлении. ©Манюэль Витали / Фредерик Небенже

©Манюэль Витали / Фредерик Небенже

Представляем вам победителей 46-го Международного циркового фестиваля Монте-Карло:

«Золотой клоун»:

Шарль и Александр Грюссы – за номер «Жонглёры на лошадях» и вклад в цирковое искусство семьи Алексиса Грюсса

Сёстры Колев

Слоны Элвиса и Цветомиры Эррани

«Золотой юниор»:

Ван Мэнчэн из Акробатической труппы провинции Цзянсу

«Серебряный клоун»:

Дуэт «Дизар»

Акробатическая труппа из Уханя

Труппа Amaraa

«Серебряный юниор»:

Трикси Заватта

«Бронзовый клоун»:

Алексей Голобородько

White Gotik

Pneumatic Art

Труппа из Аддис-Абебы

Extreme Lights

«Бронзовый юниор»:

Таисия Демидова

Полный список призёров доступен на этом сайте.