Il Palazzo del Principe di Monaco riapre le porte al pubblico per qualche mese

Venite a scoprire (o riscoprire) i Grandi Appartamenti del Palazzo del Principe con gli affreschi appena restaurati.

Come ogni anno, questa riapertura ├Ę tanto attesa dai turisti. Il Palazzo del Principe rester├á aperto dal 26 marzo al 13 ottobre 2024. Sebbene il periodo sia lo stesso ogni anno, l’apertura resta sempre un evento straordinario. La visita del Palazzo, infatti, ├Ę una tappa obbligata per chi visita il Principato.

5 cose da vedere durante la visita al Palazzo del Principe di Monaco

Arroccato sulla Rocca, quest’inverno il Palazzo del Principe si ├Ę rifatto il look grazie al restauro di alcuni affreschi che sono stati portati a nuova vita. Potrete ammirare da vicino il lavoro minuzioso che ha richiesto la massima cura e attenzione per i dettagli. Ci sono voluti quattro anni, per esempio, solo per restaurare il soffitto del Palazzo.

Periodi di apertura del Palazzo del Principe

Dal 26 marzo al 30 giugno : dalle 10:00 alle 17:00 – Chiusura alle 18:00

: dalle 10:00 alle 17:00 – Chiusura alle 18:00 Dal 1┬░ luglio al 31 agosto : 10:00-18:00 – Chiusura alle 19:00

: 10:00-18:00 – Chiusura alle 19:00 Dal 1┬░ settembre al 13 ottobre: dalle 10:00 alle 17:00 – Chiusura alle 18:00

dalle 10:00 alle 17:00 – Chiusura alle 18:00 10 euro per gli adulti e 5 euro per bambini e studenti

Le visite saranno sospese durante il fine settimana del Gran Premio F1. Per maggiori informazioni, contattate il Palazzo via e-mail al seguente indirizzo: visites@palais.mc