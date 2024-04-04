На несколько месяцев Княжеский дворец Монако снова откроется для публики

Посетите заново или откройте для себя Парадные апартаменты Княжеского дворца, которые демонстрируют всю красоту недавно отреставрированных фресок.

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Как уже стало доброй традицией, ежегодное открытие Княжеского дворца для публики вызывает большой интерес среди туристов со всего мира. В этом году все желающие смогут посетить интерьеры княжеской резиденции с 26 марта по 13 октября. Это мероприятие, несмотря на свою регулярность, остается исключительным событием. Визит в Княжеский дворец остаётся неотъемлемой частью посещения страны.

5 вещей, которые необходимо знать перед посещением Княжеского дворца Монако

Расположенный на Скале дворец предстанет перед посетителями в обновлённом виде. Зимняя реставрация оживила некоторые из его фресок, вдохнув в стены дворца новую жизнь. Гостям предоставится уникальная возможность оценить результаты кропотливой работы реставраторов, которая потребовала необыкновенной тщательности и внимания к мельчайшим деталям. В качестве примера, одно лишь восстановление потолка заняло целых четыре года.

График работы Княжеского дворца:

С 26 марта по 30 июня: с 10:00 до 17:00, закрытие — в 18:00

с 10:00 до 17:00, закрытие — в 18:00 С 1 июля по 31 августа: с 10:00 до 18:00, закрытие — в 19:00

с 10:00 до 18:00, закрытие — в 19:00 С 1 сентября по 13 октября: с 10:00 до 17:00, закрытие — в 18:00

с 10:00 до 17:00, закрытие — в 18:00 Стоимость входных билетов составляет 10 евро для взрослых и 5 евро для детей и студентов.

Обратите внимание, что в период выходных Гран-при «Формулы-1» дворец будет закрыт для посещения. Для дополнительной информации вы можете обратиться в администрацию дворца по электронной почте: visites@palais.mc.