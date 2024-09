Monaco Yacht Show 2024: guida pratica al famoso salone

I prezzi dei biglietti partono da 690€ per un giorno e il Big Art Festival organizza una serata di gala con Jason Derulo.

Come ogni anno, dal 25 al 28 settembre il Monaco Yacht Show torna nel Principato. A Port Hercule, il salone offre un’occasione unica per scoprire le ultime innovazioni del settore nautico, incontrare i principali operatori del settore o semplicemente passeggiare e ammirare un’impressionante flotta di yacht di lusso.

In tutto, oltre 560 espositori presenteranno le loro innovazioni per la nautica di domani, dal design alle nuove tecnologie. Saranno esposti non meno di 120 yacht e 60 tender da acquistare, noleggiare o visitare.

5 zone per orientarvi meglio:

Il salone sarà suddiviso in cinque zone tematiche, ognuna delle quali offrirà un’immersione in un’area diversa del mondo della nautica:

Nella Dockside Area è esposta una vasta gamma di superyacht e tender di lusso.

Nella Sailing Yacht Area troverete gli yacht a vela più eleganti creati da rinomati costruttori e designer.

Lo Yacht Design & Innovation Hub sarà lo spazio dedicato alle innovazioni d’avanguardia, dove i visitatori potranno scoprire gli ultimi progressi nel campo del design e della tecnologia.

L’Adventure Area combinerà attività sportive acquatiche e gadget innovativi per offrire ai visitatori un’esperienza di intrattenimento unica.

Infine, il Sustainability Hub metterà in evidenza gli sforzi dell’industria per ridurre l’impronta di carbonio, con dimostrazioni di tecnologie ecologiche e sostenibili.

I visitatori avranno anche a disposizione l’Upper Deck Lounge, un’area che presenta le ultime tendenze in fatto di design degli interni degli yacht e di arredamento di lusso. La lounge ospita anche un bar-ristorante per una pausa gastronomica dal trambusto del salone.

La Sapphire Experience è l’esperienza VIP per eccellenza. Avete in mente di fare un acquisto? Con questo prezioso pass avrete un intero team a vostra disposizione per consigliarvi, regalandovi un’immersione totale nel mondo del lusso e dello yachting. Il biglietto VIP offre un accesso privilegiato a lounge, tour privati degli yacht, serate di gala e cocktail privati a bordo degli yacht più prestigiosi.

Il Big Art Festival al Monaco Yacht Show 2024: una notte di lusso e musica

L’Hôtel de Paris Monte-Carlo, leggendario simbolo di lusso ed eleganza nel cuore di Monaco, ospiterà mercoledì 25 settembre un’indimenticabile serata di arte, musica e glamour. La star dello spettacolo sarà nientemeno che la superstar mondiale Jason Derulo. Con una serie di successi come “Talk Dirty”, “Want to Want Me” e “Swalla”, Derulo si è affermato come uno degli artisti più popolari e di successo della sua generazione.

Preparatevi a lasciarvi affascinare da Marcelito, vincitore di America’s Got Talent e ospite speciale della serata di gala del Big Art Festival.

Ma non per niente! La serata sarà condotta dal virtuoso fisarmonicista Aldo Granato e dall’astro nascente francese Titiano, considerato il Charles Aznavour dei nostri tempi.

Prenotazioni:

WhatsApp: +48726235622

concerts@berin-iglesias.art e sul sito del Big Art Festival

Informazioni pratiche:

Il mercoledì è riservato ai clienti privati, agli espositori e ai possessori del biglietto Sapphire. Il pubblico potrà accedere al salone da giovedì 26 a sabato 28 settembre alla modica cifra di 690€ per un giorno, 1170€ per due giorni e 1860€ per tutti e tre.

Segnaliamo che se desiderate raggiungere Monaco attraverso il porto, ci sarà un controllo e dovrete presentare un badge. Inoltre, quest’anno è stata estesa la zona di divieto di ancoraggio.