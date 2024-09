Sapori alla Marina: l’evento enogastronomico di Ventimiglia

La manifestazione riunisce diversi ristoranti della città, tra cui il Twiga di Briatore.

Dal 2 al 4 settembre, la città di Ventimiglia ospita la terza edizione di Sapori alla Marina, un evento enogastronomico che promette di deliziare il palato dei visitatori. La manifestazione, organizzata dalla Confcommercio di Ventimiglia in collaborazione con il Comune, si svolge tutti i giorni dalle 19:00 a mezzanotte.

I visitatori possono gustare un’ampia varietà di piatti, dalle specialità tipiche liguri a creazioni più elaborate, accompagnati da una selezione di vini e birre. Per l’occasione, 18 ristoranti, tra cui il Twiga di Briatore, e 2 pasticcerie locali, si incontrano in un unico luogo per dare vita a un evento con menù unici. Non manca l’intrattenimento musicale, con diversi concerti di gruppi del posto.

In un comunicato stampa, Dario Trucchi, Presidente della Confcommercio di Ventimiglia, ha dichiarato: “Sapori alla Marina ha riscontrato un grande successo nelle edizioni passate, radunando tantissimi visitatori, curiosi di degustare ottimi piatti in un clima di festa, all’interno di una location elegante. È un appuntamento ormai atteso sia dai cittadini, che dai turisti che soggiornano in questo periodo dell’anno a Ventimiglia”.

Il sindaco, Flavio Di Muro, è soddisfatto dell’evento, che considera un’ottima occasione per promuovere la città “capace di incrementare anche i rapporti transfrontalieri con Francia e Principato di Monaco”. “Questa manifestazione va nel solco della nostra visione: una città non di confine, ma internazionale”, ha aggiunto.