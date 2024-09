Le festival rassemble de nombreux restaurants de la ville dont le Twiga de Flavio Briatore.

Du 2 au 4 septembre, la ville de Vintimille accueille la troisième édition de Sapori alla Marina, un festival culinaire qui promet de régaler les papilles des visiteurs. Cet événement, organisé par la Confcommercio de Vintimille en collaboration avec la Mairie, se déroule chaque jour de 19 heures à minuit.

Les visiteurs peuvent déguster une grande variété de plats, des spécialités typiques de la cuisine ligure aux créations plus originales, le tout accompagné de plusieurs vins et bières. Pour l’occasion, 20 restaurants, dont le Twiga de Flavio Briatore, des pâtisseries et des commerces de la ville s’assemblent pour faire vivre l’évènement en proposant des menus uniques. Des animations musicales viennent également l’agrémenter, grâce à plusieurs concerts de groupes locaux.

Dans un communiqué, le président de la Confcommercio de Vintimille, Dario Trucchi, se félicite du : « grand succès que Sapori alla Marina a déjà rencontré lors des éditions précédentes, attirant de nombreux visiteurs et curieux de découvrir de délicieux plats dans une ambiance festive. L’évènement est à présent attendu aussi bien par les citoyens que par les touristes qui séjournent à Vintimille. »

Sapori alla Marina : le festival culinaire de Vintimille à découvrir

Le maire de Vintimille, Flavio Di Muro, lui, se réjouit de cet événement, qu’il considère comme une excellente occasion de promouvoir la ville et de renforcer « les liens transfrontaliers avec la France et Monaco. » « Cette manifestation s’inscrit dans notre vision : une ville non pas frontalière mais internationale », a-t-il ajouté.