Charlotte Casiraghi porta avanti il tradizionale legame principesco con le forze dell’ordine

Fra tradizione e devozione, Charlotte Casiraghi ha illuminato con la sua presenza l’annuale cerimonia in onore di San Giorgio.

Lo scorso mercoledì 23 aprile 2025 la chiesa di Santa Devota ha ospitato la tradizionale messa di San Giorgio, celebrata in onore del santo patrono della Sûreté publique. Charlotte Casiraghi, figlia della Principessa Carolina e madrina delle forze dell’ordine monegasche dal 1997, ha onorato l’evento della sua presenza, portando così avanti un legame che unisce da generazioni la Famiglia Principesca alle istituzioni del Principato.

La cerimonia, carica di solennità, si è svolta in presenza delle più alte cariche monegasche e di vari rappresentanti delle istituzioni francesi, a sottolineare l’importanza attribuita a questa annuale celebrazione del calendario ufficiale di Monaco.

© Direzione della comunicazione / Manuel Vitali

Una cerimonia fra tradizione e spiritualità

La funzione religiosa è stata inaugurata dall’intervento di Éric Arella, responsabile in carica della Direction de la Sûreté Publique, per poi essere concelebrata da Sua Eccellenza Monsignor Dominique-Marie David, arcivescovo di Monaco, e dall’abate Julien Gollino, cappellano della pubblica sicurezza.

La fine della messa è stata segnata da un momento particolarmente toccante, quando un funzionario di polizia ha recitato la Preghiera del Poliziotto, testo composto nel 2022 per celebrare il 120° anniversario della creazione della Sûreté Publique.

Celebrata ogni 23 aprile, la Festa di San Giorgio rappresenta una data emblematica per le forze dell’ordine monegasche. Figura leggendaria che incarna coraggio e protezione, San Giorgio simboleggia i valori fondamentali perpetuati dalla polizia non solo a Monaco, ma in molti altri Paesi del mondo.