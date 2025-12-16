Treno delle Meraviglie: la guida pratica per godersi uno dei tragitti più belli d’Europa
Dopo oltre un anno di lavori, la linea Nizza-Tende ha riaperto domenica 14 dicembre. Ecco qualche consiglio per godersi questa fantastica gita in treno tra il Mediterraneo e il Mercantour.
Dopo un lungo periodo di sosta per lavori, il Treno delle Meraviglie è tornato in servizio. Il percorso, classificato tra i più spettacolari d’Europa, attraversa vertiginosi viadotti, gole selvagge e villaggi arroccati della valle della Roya in meno di 90 minuti. Ecco il programma!
Un viaggio guidato quest’inverno
- Dal 14 febbraio al 1° marzo 2026, la partenza delle 9:32 da Nizza offrirà un’esperienza nuova.
- Una guida turistica autorizzata accompagnerà gratuitamente i viaggiatori per svelare l’incredibile storia della linea ferroviaria e i segreti dei paesaggi attraversati: Sospel, Breil-sur-Roya, Saorge, La Brigue e Tende.
Direzione Castérino per gli amanti della neve
Il treno si equipaggia per l’inverno per raggiungere la stazione di Castérino, alle porte del Mercantour. Racchette da neve, passeggiate e panorami innevati attendono i visitatori tutti i fine settimana dal 10 gennaio al 15 marzo 2026, poi tutti i giorni durante le vacanze invernali dal 14 febbraio al 1° marzo 2026.
- L’offerta combinata treno e navetta da Breil è disponibile al prezzo di 15 euro andata e ritorno per gli adulti e 6,50 euro per i bambini.
- Partenza da Nizza alle 8:32, ritorno alle 19:03.
- Trasporto bagagli gratuito a bordo delle navette.
Tra Ventimiglia e Tende: viaggio a bordo di un treno storico nel cuore della Valle della Roya
La stagione estiva inizia ad aprile
Dal 4 aprile al 1° novembre 2026, il Treno delle Meraviglie circolerà nei fine settimana e nei giorni festivi in primavera e in autunno, poi tutti i giorni da giugno a settembre. L’occasione ideale per esplorare la valle omonima o fare il bagno nei fiumi dell’altopiano.
Il Museo del Treno a Breil-sur-Roya
L’avventura non finisce qui: il Museo del Treno ripercorre la storia di questa tratta eccezionale attraverso archivi, modellini e racconti d’epoca. Una tappa consigliata per comprendere la portata tecnica di quest’opera che collega il Mediterraneo alle Alpi.
Tariffe e prenotazioni
I biglietti sono disponibili alla stazione, sul sito TER ZOU! o su SNCF Connect.
- È disponibile un “Pass Giornaliero” al prezzo di 20 euro, con un supplemento di 5 euro per ogni accompagnatore aggiuntivo. Sono previste riduzioni per i gruppi: 30% a partire da tre persone, 40% per quattro e 50% da cinque a nove viaggiatori.