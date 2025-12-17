«Поезд чудес»: практический путеводитель по одному из самых красивых маршрутов Европы

После более чем года ремонтных работ железнодорожная линия Ницца — Тенде вновь открылась для пассажиров в воскресенье, 15 декабря. Этот маршрут по праву считается одним из самых живописных в Европе и соединяет лазурное побережье Средиземного моря с величественными пейзажами национального парка Меркантур.

«Поезд чудес» возвращается после длительного периода реконструкции и вновь приглашает в путешествие, которое занимает менее 90 минут. За это время поезд проходит по впечатляющим виадукам, над глубокими ущельями и через высокогорные деревни долины Руайя открывая захватывающие виды на каждом участке пути. Программа доступна здесь!

С 14 февраля по 1 марта 2026 года утренний поезд с отправлением в 9:32 из Ниццы будет курсировать в особом формате. Пассажирам будет предложена расширенная программа, которая сделает поездку ещё более насыщенной и познавательной.

Сертифицированный гид-конференц-переводчик будет бесплатно сопровождать пассажиров, рассказывая о смелой истории строительства железнодорожной линии и раскрывая тайны пейзажей, сменяющихся за окном поезда: Соспель, Брей-сюр-Руайя, Сорж, Ла-Бриг и Тенде.

@ Жозе Банодо

Кастерино для любителей снега

Зимой поезд словно «надевает тёплое пальто» и отправляется к станции Кастерино — у самых ворот национального парка Меркантур. Здесь гостей ждут прогулки по снегу, занятия северной ходьбой и захватывающие заснеженные панорамы. Поездки организуются каждые выходные с 10 января по 15 марта 2026 года, а также ежедневно в период зимних каникул — с 14 февраля по 1 марта 2026 года.

Комбинированный билет на поезд и автобус с отправлением из Брей-сюр-Руайя предлагается по цене 15 евро туда и обратно для взрослых и 6,50 евро для детей.

для взрослых и евро для детей. Выезд из Ниццы — в 8:32. Обратный путь начинается в Кастерино в 16:30 на автобусе, далее предусмотрена пересадка в Брейе в 17:48 и прибытие в Ниццу в 19:03 на поезде.

На борту шаттла предусмотрена бесплатная камера хранения багажа.

Летний сезон с апреля

С 4 апреля по 1 ноября 2026 года «Поезд чудес»будет курсировать по выходным и праздничным дням весной и осенью, а с июня по сентябрь — ежедневно. Это отличная возможность отправиться на прогулку по Долине Чудес или освежиться, искупавшись в горных реках.

Музей железных дорог в Брей-сюр-Руайя

Чтобы продлить впечатления от поездки, стоит заглянуть в Музей железных дорог, который подробно рассказывает об истории этой уникальной линии. Архивные материалы, макеты и свидетельства современников помогают лучше понять масштаб и техническую сложность сооружения, соединившего Средиземное море с Альпами. Остановка здесь особенно рекомендуется тем, кто интересуется историей и инженерией.

Цены и бронирование

Билеты можно приобрести на вокзале, на сайте TER ZOU! или через приложение SNCF Connect.

Однодневный билет стоит 20 евро, дополнительно взимается 5 евро за каждого сопровождающего человека. Для групп действуют скидки: 30 % — для трёх человек, 40 % — для четырёх и 50 % — для групп от пяти до девяти пассажиров.