Между Вентимильей и Тенде: путешествие на историческом поезде по долине Руайя

Здесь есть всё: захватывающие пейзажи, богатое культурное наследие, вкусная еда и интересные развлечения. Мы отправились в путь на этом историческом поезде, чтобы своими глазами увидеть, чем живёт долина Руайя.

На перроне вокзала Вентимильи раздаётся протяжный гудок локомотива «Centoporte». Перед нами — настоящий кусочек истории: поезд 1930-х годов, такие составы всё ещё можно встретить в разных регионах Италии. Сегодня он ведёт нас в сторону Тенде, в самое сердце долины. С этого лета именно «Centoporte» заменил популярный «Поезд чудес», который раньше соединял Ниццу и Тенде. Линия TER пока закрыта на реконструкцию и откроется только к концу 2025 года. Но благодаря этой временной замене пассажиры получили уникальную возможность по-новому открыть для себя долину и её маленькие городки. Этот маршрут стал частью европейского проекта ALCOTRA Vermenagna-Roya III, приуроченного к празднованию столетия линии Кунео – Вентимилья – Ницца в 2028 году. Но идея у него гораздо шире, чем просто красивая экскурсия: речь идёт о развитии устойчивого и семейного туризма в долинах Руайя и Верменанья, которые сильно пострадали от стихийных бедствий в последние годы.

Под ярким солнцем

Утро выдалось солнечным, с лёгким прохладным ветерком — идеальная погода для поездки. Поезд плавно трогается и направляется к первой остановке на берегу Руайи, в коммуне Брей-сюр-Руайя. Интерьер сразу переносит в прошлое: лакированные деревянные скамейки, расположенные парами, тёмные занавески с цветочным рисунком, небольшие отсеки. Каждый отсек устроен так, что у него есть собственная дверь с окном, и пассажиры могут выходить прямо на платформу, не проходя по всему вагону. Именно из-за этого эти составы прозвали «поездами со ста дверями».

© Бенжамен Годар (Benjamin Godart) – Monaco Tribune

Остановка в Брей-сюр-Руайя

На перроне нас встречает контролёр Fondazione FS, приветливый мужчина в синем костюме и кепке. На носу — очки-«авиаторы», и, кажется, они отлично подходят к его роли. Он кивает пассажирам, словно приглашая: «Добро пожаловать». Рядом появляется Патрисия Баландье (Patricia Balandier) — гид и знаток высокогорных деревень Приморских Альп. Она улыбается и сообщает: впереди у нас целых полтора часа, чтобы познакомиться с коммуной.

Дальше каждый волен выбирать сам: отправиться на экскурсию по церквям и часовням, заглянуть в экомузей «Поезд чудес» или просто пройтись по улицам. На вокзале тем временем играет фанфарный оркестр, и от его звуков создаётся ощущение настоящего праздника. Мы выбираем третий вариант — прогулку без плана. Тут же знакомимся с Жюли, девушкой лет тридцати, которая приехала сюда ради старинных домов с арочными крыльцами. Немного побродив вместе, заходим в Casa Roya. Хозяйка встречает нас с улыбкой и угощает сэндвичем с бри и ветчиной. Казалось бы, простой перекус, но он оказывается настолько вкусным и щедрым, что возвращаемся в поезд сытые и довольные.

Брей-сюр-Руайя © Бенжамен Годар – Monaco Tribune

Панорамы в изобилии

Дальше поезд делает короткие остановки в Фонтан-Сорж, Сен-Дальма-де-Тенд и Ла-Бриг. Но, честно говоря, главная часть пути — это вовсе не станции, а то, что открывается из окон. Состав идёт медленно, и время будто замедляется вместе с ним. Окна открыты, в вагоне пахнет горным воздухом, а за стеклом — бесконечная кинолента: маленькие деревушки, притаившиеся на склонах холмов, старинные каменные мосты и замки, величественные виадуки. Ниже, среди зелени, серебрится и петляет река, сверкая на солнце.

Тенде и его наследие

Финальная остановка — деревня Тенде. Она раскинулась у входа в национальный парк Меркантур, совсем рядом со знаменитой долиной Марвей. До итальянского Пьемонта отсюда рукой подать. Первым делом мы заходим в Музей Чудес. Вход бесплатный, а сотрудники встречают так радушно, будто мы не туристы, а старые знакомые. Экспозиция помогает с ходу погрузиться в историю: становится понятно, какое место занимает Тенде в судьбе региона. Сама деревня тоже полна историй. Долгое время она принадлежала Италии, а после войны, в 1947 году, стала частью Франции. Сегодня Тенде — идеальное место для тех, кто интересуется архитектурой, традициями и культурой. Здесь хочется остаться хотя бы на пару дней, а не уезжать вечером обратно в Вентимилью.

Коммуна Тенде встречает нас у входа в национальный парк Меркантур. С холма вдали виднеется Часовая башня — один из символов деревни. © Бенжамен Годар – Monaco Tribune

Чтобы понять, чем лучше заняться в окрестностях, мы заглянули в местный офис Тенда, который подчиняется Туристическому бюро Ментона, Ривьеры и Чудес. Нам предложили целую подборку занятий — и для любителей истории, и для гурманов, и для тех, кто ищет активный отдых на свежем воздухе:

Для любителей архитектуры

Если вы обожаете старинные улочки, загляните в Старый Тенд. Дома XV века с каменными крышами и гербами над дверями выглядят так, будто время здесь остановилось

Обязательно обратите внимание на часовни белых и чёрных покаянников. Их колокольни построены в эпоху Возрождения, и внутри царит особая, почти вне-временная атмосфера. Правда, попасть туда можно только по предварительной записи

И, конечно, Часовая башня — отличная точка, чтобы окинуть взглядом всю деревню сверху.

Для гурманов и любителей прогулок

По средам в Тенде работает рынок (с 8:00 до 13:00). Здесь стоит попробовать пироги со шпинатом или картофелем, домашнюю пасту сугелли, местные сыры и горный мёд. Запахи и вкусы — настоящая визитная карточка региона.

А ещё загляните в Дом национального парка Меркантур. Там рассказывают о флоре и фауне, предлагают маршруты для прогулок и проводят разные активности — отличное место, чтобы спланировать день на природе.

Для любителей активного отдыха

Тем, кто любит активный отдых, здесь тоже есть что выбрать. Лёгкая разминка — ботанический маршрут Эгль: круговая тропа, на которую уходит примерно час.

Для более серьёзной прогулки подойдёт поход к часовне Сен-Совёр. Туда и обратно — около двух часов, с подъёмом в 300 метров.

Виа феррата графов Ласкарис.

А для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим первооткрывателем, есть легендарная Высокая соляная дорога. По ней можно пройти пешком, проехать на велосипеде, внедорожнике, мотоцикле или даже квадроцикле.

Ну и особая точка маршрута — перевал Тенде. Здесь сохранились укрепления XIX века, а в ясную погоду отсюда открывается потрясающий вид на Мон-Роз.

В субботу, 6 сентября, исторический поезд снова отправится в Тенде. Отличный повод устроить себе маленькое приключение!