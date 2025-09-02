Entre Vintimille et Tende : un voyage à bord d’un train historique au coeur de la vallée de la Roya

Inauguré le 6 juillet pour toute la durée de l'été, le trajet Vintimille - Tende vise à faire découvrir la Vallée de la Roya. La commune de Breil-sur-Roya se trouve au nord-est de Monaco © Benjamin Godart

Paysages, patrimoine, gastronomie et activités…La rédaction a embarqué à bord du train historique entre Vintimille et Tende. Reportage en immersion !

Le klaxon de la locomotive d’un train « Centoporte » siffle en gare de Vintimille. Cette silhouette d’un autre temps, un train historique des années 1930 dont le modèle circule encore dans plusieurs régions d’Italie, s’apprête à prendre la direction de Tende, au cœur de la vallée de la Roya. Depuis le début de l’été, ces wagons ont pris le relais du « Train des Merveilles » reliant Nice à Tende — une ligne TER actuellement en travaux jusqu’à la fin de l’année 2025 — afin de faire découvrir les paysages et les communes nichées dans la vallée. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet européen ALCOTRA Vermenagna-Roya III, qui prépare le centenaire de la ligne Cuneo–Vintimille–Nice en 2028. Au-delà de l’excursion pittoresque, le projet porte une ambition transfrontalière plus large : stimuler le tourisme durable et familial dans les vallées de la Roya et de la Vermenagna, fragilisées par les catastrophes naturelles des dernières années.

Le tunnel de Tende a rouvert après douze ans de travaux

Sous un soleil radieux

Sous un soleil éclatant et une légère brise qui augure de températures agréables pour le reste de la journée, les wagons se mettent en mouvement. Direction le premier arrêt, au bord du fleuve Roya : la commune de Breil-sur-Roya. À l’intérieur des voitures, des banquettes en bois verni se font face par paires, encadrées par des rideaux sombres aux motifs floraux. Conçu sur le modèle d’une diligence, chaque carré est doté d’une porte avec fenêtre, permettant de quitter sa place sans passer par le couloir lors des arrêts en gare. C’est d’ailleurs ce dispositif qui a valu à ces trains leur surnom de « cent portes ».

© Benjamin Godart – Monaco Tribune

Arrêt à Breil-sur-Roya

Costume et casquette bleus, lunettes de style aviateur sur le nez, le contrôleur de la Fondazione FS salue les passagers tranquillement installés. Patricia Balandier, guide spécialiste des villages perchés des Alpes-Maritimes, lui emboîte le pas et annonce un arrêt d’une heure et demie pour découvrir la commune de Breil-sur-Roya.

Trois options sont proposées aux voyageurs : un tour commenté des édifices religieux, une visite de l’écomusée du Train des Merveilles ou une découverte libre. Une fanfare accueille l’arrivée du convoi en gare. Nous optons pour la troisième solution et faisons la rencontre de Julie, une trentenaire venue explorer le bourg et ses maisons aux porches voûtés. Après un casse-croûte généreux — un croque-monsieur brioché au brie et au jambon blanc — et un accueil chaleureux à la Casa Roya, suggérée par notre guide improvisée, nous regagnons le train, le ventre plein.

Breil-sur-Roya © Benjamin Godart – Monaco Tribune

Panoramas en pagaille

Ponctué par plusieurs arrêts à Fontan-Saorge, Saint-Dalmas-de-Tende et La Brigue, le reste du trajet offre une parenthèse suspendue hors du temps. Fenêtres ouvertes, les paysages à couper le souffle défilent lentement au rythme de croisière du train. Entrecoupée par de nombreux tunnels, la vue s’élargit sur des villages perchés, des ponts, des châteaux, un viaduc et des rivières serpentant au milieu des reliefs.

Tende et son patrimoine

Terminus du périple, le village de Tende se situe aux portes du parc national du Mercantour et de la Vallée des Merveilles, à quelques kilomètres seulement du Piémont italien. Un passage par le musée des Merveilles — dont l’entrée est gratuite et l’accueil très cordial — constitue une excellente introduction à la découverte de la ville et de sa place dans l’histoire locale. Tour à tour italienne puis rattachée à la France en 1947, Tende est une destination idéale pour les amateurs de patrimoine qui souhaiteraient prolonger leur séjour au-delà d’une journée, avant que le train historique n’assure le trajet retour vers Vintimille.

La commune de Tende se trouve aux portes du Parc du Mercantour, au loin la tour de l’horloge © Benjamin Godart – Monaco Tribune

Après avoir interrogé le bureau de Tende, dépendant de l’Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles, voici notre sélection d’activités mêlant patrimoine et grand air :

Pour les passionnés d’architecture

Le vieux Tende : des maisons du XVe siècle aux toits en lauzes et linteaux armoriés

Les chapelles des pénitents blancs et noirs : clochers Renaissance et atmosphère hors du temps (visite sur réservation).

La tour de l’horloge : panorama spectaculaire sur le village.

Pour les gourmands et amateurs de plein air

Le marché du mercredi (8h-13h) : tourte de blettes ou de pommes de terre, sugelli, fromages, miels de montagne.

La Maison du Parc national du Mercantour : faune, flore, itinéraires et animations nature.

Pour les plus sportifs

La randonnée du circuit botanique de l’Aigle : boucle facile d’1 h.

La randonnée panoramique vers la chapelle Saint-Sauveur (2 h A/R, +300 m de dénivelé).

La Via ferrata des Comtes Lascaris

La Haute Route du Sel : itinéraire mythique entre la France et Italie, panoramas grandioses (à pied, VTT, 4×4, moto, quad).

Col de Tende : fortifications du XIXe siècle et vues imprenables jusqu’au Mont Rose par beau temps.

Rendez-vous au départ du prochain départ du train historique en direction de Tende ce samedi 6 septembre !