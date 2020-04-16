Которую неделю в связи с карантином новостная лента пестрит ежедневными отменами самых значимых мировых событий: перенос Летних Олимпийских игр, отмена Всемирной выставки 2020 в Дубае, до сих пор томиться в листе ожидания Каннский кинофестиваль. Организаторы так и не решили в какой форме представят одно из главных кинематографический событий года.

Криста Мадден (Krista Madden) решила, что даже во время карантина самоизолированные монегаски не должны лишать себя культурного досуга и провела полную программу своего wellness фестиваля In Your Element онлайн. В течение нескольких дней лучшие эксперты в сфере диетологии, нутрициологии, фитнеса и духовных практик проводили мастер классы и общались с аудиторией в прямых эфирах Instagram. Мы подготовили для вас краткое пособие о том, как не унывать на карантине, оставаться мотивированным, стройнеть и обогащаться духовно.

Как привести себя в форму на карантине. Часть 1

В первой части нашего гида нутриционист Виктория Адамс (Victoria Adams) поделилась секретами самоконтроля и рассказала как “выйти” из карантина в привычном размере одежды. А мастер по медитативным практикам Сунита Пасси (Sunita Passi) показала азы успокаивающей дыхательной техники.

Виктория Адамс, нутриционист

Как не прибавить в весе и оставаться бодрым в период карантина?

Старайтесь есть больше свежих фруктов и овощей, особенно зелёных. Пейте много воды. Добавляйте лимон для большей гидрации организма. Не увлекайтесь перекусами! Лучше организовать полноценный прием пищи, с полным комплексом макроэлементов: белки, жиры, углеводы, чем есть понемногу весь день.

Если у вас есть любимое не самое полезное блюдо, спланируйте “внештатный приём пищи”. Не запрещайте себе ничего! Внесите ваш cheat meal в пищевое расписание. Так легче контролировать небольшие послабления.

Есть еще один приём. Допустим, вам трудно отказаться от шоколада. Ограничиться лишь одной долькой вместо целой плитки психологически сложно. Попробуйте сначала насытить организм чем-то полезным, салатом, например. После полноценного здорового приема пищи переедать вам уже не захочется.

Если вы страдаете проблемами со сном, последний приём пищи должен быть не позднее семи вечера. Для правильной выработки мелатонина телу нужно дать понять, что световой день окончен и пора готовиться ко сну, попробуйте ежедневно наслаждаться закатом и вы почувствуете разницу!

Есть ли специфические добавки, которые стоит включить в рацион во время карантина?

Мы обязательно должны употреблять достаточно количество Omega 3. Обратите внимание на витамины групп C, D, K и B12. Но, будьте аккуратны с дозировками и употребляйте добавки только после приема пищи.

Не забывайте о микрофлоре кишечника! На ней также сказывается стресс и переедание. Отличное решение продукты богатые пребиотиками: кефир, йогурты, квашенная капуста, кимчи. Для роста числа полезных бактерий употребляйте бананы, артишоки, чеснок и зелень.

Какой совет вы можете дать самоизолированным?

Мой главный совет: составить расписание. Просыпаться, принимать пищу, работать, заниматься спортом по своему личному плану. Структурирование должно стать основой вашей жизни на самоизоляции.

Период самоизоляции — это шанс познать себя. Даже если сейчас вы не можете выйти за пределы вашей комнаты, вполне реально стать более здоровым и потянутым!

Сунита Пасси, мастер по аюрведе

Нужна ли медитация во время карантина?

Медитация один из лучших способов избавиться от негативных мыслей. Практика помогает вам быть более спокойным, сохранять жизненную энергию даже в этот непростой период.

Как начать медитировать?

Соблюдайте дисциплину. Если вы действительно хотите начать медитировать, ежедневно уделяйте практике хотя бы десять минут.

Для начала нужно научиться правильной дыхательной технике, а затем работать с сознанием.

Вот один из примеров: попробуйте принять удобную позицию и положите одну руку на живот, а другую на грудь. Плечи должны быть расслаблены, а основное дыхательное движение вы медленно совершаете диафрагмой. Воздух должен полностью наполнять вас изнутри и очищать. На выдохе постарайтесь выпустить весь воздух изнутри, при дыхании нужно “работать” только животом, оставляя плечи в исходной позиции.

В следующей части нашего гида вы узнаете почему не стоит доверять фитнес блогерам с тысячами фолловеров, и как организовать салон красоты у себя дома.

Наталия Безрук